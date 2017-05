Texas abre caminho para Uber e Lyft voltarem a algumas cidades

Austin – O governador do Texas Greg Abbott assinará nos próximos dias um projeto de lei que protegeria empresas como Uber e Lyft de disputas sobre a verificação de antecedentes e impressões digitais que as levou a sair de alguns dos mais importantes mercados do Estado norte-americano.

Na semana passada, legisladores aprovaram o projeto de lei que estabelece regulamentações estaduais pra as empresas.

A legislação abre caminho para a Lyft retornar a Houston, atualmente dominada pela Uber, e para ambas retornarem a Austin, Corpus Chisti e Galveston.

A medida aprovada no Texas elimina determinações locais como a exigência de verificação de digitais em Austin que foi aprovada em 2016, apesar das objeções das companhias e fez com que as duas empresas saíssem da capital texana.

Os apoiadores principalmente republicanos do projeto de lei disseram que a medida beneficia os consumidores, oferecendo mais competição e opções de escolha o que reduzirá os preços.

Legisladores em cidades como Los Angeles, Chicago e San Francisco argumentaram que as impressões digitais são necessárias para motoristas da Uber e Lyft.

Mas as companhias disseram que já fazem uma abrangente verificação de antecedentes, o que torna essa medida desnecessária.

Nas eleições de 2016, Uber e Lyft investiram mais de 10 milhões de dólares em um esforço mal sucedido para derrubar as regulamentações municipais.

As empresas devem gastar até 2,3 milhões de dólares com lobistas no Texas em 2017, segundo a Texans for Public Justice, agência de rastreamento sem fins lucrativos.