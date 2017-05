Temer veta fotos para memes, e PT oferece seu Flickr à internet

São Paulo — O Planalto vetou o uso de suas fotos do presidente Michel Temer para a produção de memes–aquelas imagens com tom bem humorado que viralizam na internet. Blogueiros e celebridades da web foram notificados pelo Planalto por estarem usando as imagens sem os devidos créditos.

Uma mensagem publicada por Alexandre Inagaki, do Pensar Enlouquece, fala sobre as notificações. De acordo com ele, os responsáveis pelas páginas Capinaremos e Ah Negão!, receberam e-mails da Presidência. Na mensagem, o interlocutor, do departamento de produção e divulgação de imagens, cobra os créditos das fotos.

Os blogueiros @Zanfa (do Capinaremos) e Joe (do @AhNegao) receberam e-mails do Governo Federal porque postaram memes com a imagem do Temer. pic.twitter.com/RfGj7KWlSI — Alexandre Inagaki (@inagaki) May 23, 2017

À Folha de S. Paulo, Sandro Sanfelice, criador do Capinaremos, falou sobre o assunto. “Num primeiro momento, a gente ficou bem apreensivo, porque a impressão é a de que eles queriam que a gente parasse”, afirmou ao jornal.

Com os níveis de maturidade alcançando níveis inéditos no cenário político brasileiro, o PT entrou na confusão ontem. Em postagem em seu site oficial, o partido disponibiliza aos internautas suas fotos do Flickr para que sejam usadas na criação de memes envolvendo o presidente Michel Temer, do “governo golpista”, como afirma o texto.

O partido chegou a organizar todas as fotos de Michel Temer em um álbum especial. É claro que nem todas as imagens pegam o melhor ângulo de Temer.

“O uso é liberado, inclusive para memes”, afirma o texto.