Tecnologia de realidade aumentada torna teatro mais inclusivo

São Paulo – A realidade aumentada, popularizada pelo jogo de smartphone Pokémon Go, ajuda a tornar o teatro mais inclusivo para deficientes auditivos. A peça “O Pai”, em cartaz em São Paulo, conta com uma camada de tecnologia a frente dos atores para que tudo que é dito por eles seja automaticamente transcrito em tempo real, como se fosse um filme legendado. Para isso, o público deve usar os óculos Gear VR, da Samsung, entregues na entrada do espetáculo.

É por meio do smartphone, localizado dentro do Gear VR, que vemos a peça. Apesar de ele ficar na frente de nossos olhos, vemos tudo através da câmera–mas já com as legendas que facilitam a compreensão do espetáculo.

A tecnologia usada na peça atualmente foi desenvolvida pela Samsung no Brasil e faz parte do projeto chamado “Teatro para Todos os Ouvidos”. Andrea Mello, diretora de marketing da empresa, conta que houve um levantamento com deficientes auditivos sobre a experiência de ir ao teatro no qual descobriu-se que existia uma dificuldade de acompanhar a peça com tradução simultânea para a linguagem brasileira de sinais (Libras). A legendagem no Gear VR vem para ajudar a resolver essa questão.

“Esse projeto reforça a visão da marca, que é oferecer para as pessoas a descoberta de novas possibilidades através da tecnologia”, declarou Mello a EXAME.com.

Fulvio Stefanini, protagonista da peça, na qual interpreta um idoso com problemas de memória, conta que a adoção da tecnologia é algo sem precedentes que pode ajudar o público a aproveitar mais a peça de teatro. “A história dos óculos é maravilhosa, porque ela inclui as pessoas. É uma tecnologia que poderia ser instalada em diversos segmentos. Tudo vai ficando menor e mais avançado, é maravilhoso. Gostaria de ver essa tecnologia em mais peças ”, afirmou Stefanini a EXAME.com.

A imagem da peça através dos óculos ainda não é perfeita e há um delay entre o que é dito e o que aparece escrito nos óculos Gear VR, mas ainda assim a tecnologia aplicada desta forma no teatro é algo novo—e que deve acontecer com outros espetáculos no futuro.

“O Pai” estará em cartaz no teatro Fernando Torres nos meses de junho e julho.

O Gear VR é um aparelho compatível apenas com smartphones da Samsung das linhas Galaxy S e Galaxy Note. A experiência oferecida no teatro não funciona em aplicativos que podem ser baixados na loja online da Samsung. Porém, é possível ver fotos em 360 graus de vários lugares do mundo com o Facebook 360 ou tentar superar o seu medo de altura com o app Be Fearless.