Suposta foto de Galaxy S8 indica ausência de botão frontal

São Paulo – Uma suposta fotografia de um Galaxy S8 mostra que o próximo smartphone topo de linha da Samsung deve vir sem o botão frontal. O rumor já vinha ganhando força entre fontes ligadas à cadeia de fabricação do smartphone e agora foram reforçados.

A imagem foi obtida pelo site GSM Arena, especialistas em smartphones e tablets. Essa seria a primeira foto do dispositivo a pintar na internet—algo que fica mais rotineiro à medida que a data de anúncio e lançamento se aproxima. A Samsung tradicionalmente anuncia o produto próximo à data da Mobile World Congress, feira de dispositivos móveis que acontece no final de fevereiro.

Outra característica que chama a atenção é a ausência dos botões virtuais que ficavam na parte inferior frontal do aparelho. Caso a imagem seja verdadeira, os botões sensíveis ao toque podem estar “camuflados”, sem qualquer sinalização ao lado do logo da Samsung.

Outra possibilidade seria a utilização de botões virtuais na tela do aparelho—algo consideravelmente rotineiro em outras fabricantes.

A imagem não esclarece outros rumores. O principal deles seria a aposentadoria do espaço para conexão com fone de ouvido com fio. A tendência recente ganhou força após o lançamento da nova geração do iPhone, da Apple.

A imagem também não esclarece o que teria acontecido com o leitor de impressões digitais—antes presente na parte frontal do aparelho.

Vale lembrar que esse tipo de vazamento nunca é confiável. A imagem pode ser uma simples adaptação de um Samsung Galaxy S7 ou um smartphone falso montado para pregar uma peça. Veja a imagem abaixo.