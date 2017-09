Supermercado britânico permite pagamento com impressão digital

Londres – O Reino Unido se tornou o primeiro país do mundo a ter um supermercado onde é permitido que os clientes paguem as compras através da tecnologia da impressão digital.

A invenção, denominada “Fingopay”, funciona através de um sistema infravermelho que escaneia as veias dos dedos e vincula o mapa biométrico às contas bancárias de cada cliente.

Os dados bancários são guardados no fornecedor de pagamentos “Worldpay”, mesma maneira que pode armazenar quando são comprados produtos pela internet.

Os clientes da loja Costcutter, no campus da Universidade Brunel de Londres, foram os primeiros a testar a inovação para pagar através das impressões digitais.

O sistema de pagamento foi simplificado, já que os compradores poderão ir ao supermercado sem dinheiro ou sem cartões, e poderão pagar simplesmente utilizando suas mãos.

A empresa que está por trás desta invenção, Sthaler, com sede em Londres, informou aos meios de comunicação que está trabalhando com outros supermercados do Reino Unido para adaptar esta tecnologia.

A Sthaler afirmou que este sistema de pagamento é o mais seguro, já que “não pode ser copiado ou roubado”.

Além disso, espera que mais de 3 mil estudantes dos 13 mil que há no campus onde a tecnologia está sendo testada se registrem antes de novembro para utilizar o “Fingopay”.

A empresa disse que está negociando levar o sistema não só aos supermercados, mas também a discotecas, academias e estádios de futebol para identificar com facilidade quem têm acesso às zonas VIP.

A impressão digital já é utilizada no Reino Unido para entrar em alguns edifícios de alta segurança ou autorizar as transferências de comércio interno em um banco de investimento.