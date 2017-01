Super Mario Run chega ao Android em março, diz Nintendo

A Nintendo anunciou nesta quinta-feira o lançamento do Fire Emblem Heroes, um jogo para smartphones, e uma versão Super Mario Run destinada aos modelos Android, que estará disponível a partir de março.

Fire Emblem Heroes será lançado no dia 2 de fevereiro, simultaneamente para os aparelhos que funcionam sob os sistemas Android, da Google, e iOS, da Apple, informou a Nintendo em sua conta no Twitter.

Em relação ao Super Mario Run, será possível descarregar nos telefones Android a partir de março, acabando com três meses de exclusividade dos iPhone e iPad da Apple.

Os dois anúncios simultâneos colocam em evidência uma nova aceleração da estratégia da Nintendo visando o mercado dos smartphones, algo que o grupo tentou ignorar durante muito tempo.

O sucesso de Pokemon Go!, desenvolvido no ano passado pela Niantic, revelou à Nintendo que era preciso tomar o caminho dos smartphones no lugar de permanecer fiel aos consoles.