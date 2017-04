Sumiço de rapaz no Acre vira inspiração para jogos de smartphone

São Paulo – O desaparecimento do estudante de psicologia Bruno Borges, desde o dia 27 de março, inspirou a internet de várias formas. Além de teorias da conspiração e memes, jogos para smartphones foram criados com o intuito de desvendar o mistério por trás da história.

Um desses games é o sugestivo “Menino do Acre”, disponível para celulares com sistema Android. No jogo, o usuário precisa coletar os cadernos escritos por Borges enquanto um rio de lava inunda a plataforma.

Com interface simples em 8-bit, o jogo tem basicamente um comando: um clique na tela e o personagem pula para capturar os livros. A cada dez cadernos capturados, uma parte da história é liberada – são cinco fases no total.

Os desenvolvedores do game e formados em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Uberlândia, Filipe Nunes e Guilherme Casassanta, falaram em entrevista a EXAME.com que “Menino do Acre” demorou uma madrugada para ficar pronto. Segundo os brasileiros, o jogo é uma adaptação de outro app criado por eles, o “Ultra Jump”, que levou duas semanas para ser finalizado.

Casassanta e Nunes explicam que, apesar da rápida criação, pensaram muito antes de desenvolver o aplicativo. “Nos preocupamos também com o caso do Bruno e fizemos questão de colocar dentro do jogo que o foco são os mistérios deixados pelos cadernos e não o desaparecimento dele.”

Esta não é a primeira vez que os desenvolvedores fazem um jogo a partir de um meme. O primeiro deles foi o “Já acabou, Jéssica?”, um game relacionado ao vídeo de duas garotas que brigam em uma escola que viralizou na internet. “Usar memes como uma maneira de divulgar trabalho é aproveitar uma oportunidade de divulgação que dificilmente temos quando lançamos um jogo de autoria própria”, contam Nunes e Casassanta.

“Menino do Acre” está disponível apenas para smartphones com Android. Os desenvolvedores, no entanto, esperam que o game entre para a App Store da Apple em breve.

Além de “Menino do Acre”, outros games relacionados ao caso de Borges foram criados. Segundo o G1, o aplicativo “Encontre o menino do Acre” também apareceu na Play Store do Google. O site explica que o jogo trabalha com o conceito da brincadeira “quente ou frio” para indicar se o usuário está próximo de encontrar o rapaz. EXAME.com procurou o jogo na plataforma do Google e não encontrou para download.

Veja o vídeo de divulgação do jogo “Menino do Acre” abaixo: