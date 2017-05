Style 2 em 1 é notebook que vira tablet e carrega em 20 minutos

São Paulo – O Style 2 em 1 é um dos novos notebooks da Samsung para 2017. O aparelho se destaca pela possibilidade de ser transformado em um tablet com Windows 10 completo, equipado com tela de 13,3 polegadas de resolução Full HD (1080p), e pela sua tecnologia de recarga rápida de bateria. Segundo a fabricante, o notebook oferece até duas horas de uso moderado após passar apenas 20 minutos na tomada.

Por dentro, o Style 2 em 1 tem processador Intel Core i3 7100U (ou um Core i5 7200U), 4 GB de memória RAM (expansível, caso o usuário queira) e placa de vídeo integrada Intel HD Graphics 620. O preço sugerido do aparelho começa em 3.099 reais. Nessa faixa de preço, o aparelho rivaliza com Acer Aspire F5-573G-719C, Dell Inspiron 15 5558-D30 e com Asus X556UR, todos com configurações parecidas.