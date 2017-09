Startup lança botão que diminui em 98% tempo para chamar motoboy

São Paulo – A startup Rapiddo Entregas desenvolveu um botão dedicado para convocar motoboys cadastrados na plataforma. A novidade atende pelo nome de Rapiddo Click. A ideia é diminuir drasticamente o tempo necessário para chamar os prestadores de serviço.

“Pode parecer preciosismo, mas em um dia ou momento de pico, isso é extremamente importante para um estabelecimento comercial”, fala a EXAME Guilherme Bonifácio, CEO da Rapiddo Entregas.

Neste primeiro momento, restaurantes e serviços de entrega de comida são o foco. O Bar do Alemão, tradicional restaurante de São Paulo, vem testando o produto há cerca de um mês.

Em um relato enviado a EXAME, o gerente de salão da unidade de Moema ressalta a facilidade trazida pelo produto. Em vez dos 60 segundos de média para chamar um motoboy, agora o estabelecimento leva apenas 1 segundo, que é o trabalho de apertar o botão Rapiddo Click.

Graças ao botão, os clientes da startup não precisarão passar por todo o processo tradicional de chamar um motoboy: entrar no site/app, fazer login, adicionar as informações sobre a corrida e confirmar.

Bonifácio explica que a novidade talvez não faça sentido para todos os perfis de usuários da Rapiddo Entregas. Uma secretária que solicita um motoboy por dia, por exemplo, não veria grandes vantagens. Já os restaurantes “são usuários com maior frequência e sofrem com picos agudos de movimentação”.

A expectativa é que o Rapiddo Click esteja em cerca de 200 clientes nas próximas semanas e seja usado entre 40 e 50 mil pedidos por mês—cerca de 1/5 do volume total de entregas.

Internet das coisas

O produto é um exemplo da chamada “internet das coisas”. Se o projeto de geladeiras que fazem compras sozinhas ou outras previsões do tipo ainda não se concretizaram, o botão é uma demonstração simples e direta dessa visão futurista da tecnologia.

Vale lembrar que a Amazon já aplica esse princípio para vários produtos. Com seus Dash Buttons, o cliente pode adicionar produtos ao carrinho de compras do site da varejista com apenas um clique no botão físico.

O CEO acredita que a novidade mostra poder de inovação da empresa. “O restaurante vai chamar mais rápido, o motoboy vai chegar mais rápido e o consumidor final terá sua entrega antes”, resume. “O Click é um exemplo de como a internet das coisas pode aumentar eficiência e trazer benefícios econômicos.”

Bonifácio acredita que o botão, que será fornecido de graça a alguns clientes, trará benefícios como “aumentar a fidelidade de um restaurante e a recorrência de pedidos, além de aumentar faturamento”.

A Rapiddo Entregas opera em 10 cidades e faz 250 mil pedidos por mês. A startup tem mais de 3 mil motoboys cadastrados para a prestação de serviços.