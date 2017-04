Spotify dá 50% de desconto na conta premium para universitários

São Paulo — O Spotify, plataforma para streaming de músicas, está anunciando hoje uma nova modalidade de assinatura premium. Com foco em universitários, ela tem preço promocional.

A partir de hoje, universitários podem assinar o serviço por 8,50 reais por mês–para lembrar, o preço padrão é de 16,90 reais por mês. O Spotify avisa que não há qualquer restrição por ano da faculdade.

O lançamento está sendo feito em 36 países diferentes. Além do Brasil, outros como Austrália, Canadá e Chile estão na lista. Anteriormente, o desconto era oferecido somente nos Dinamarca, Estados Unidos e Reino Unido.

“Os estudantes estão entre os fãs de música mais apaixonados e engajados, e temos orgulho de oferecer a milhões de estudantes a trilha sonora de suas vidas com o Spotify Premium pela metade do preço”, disse Alex Norstrom, chefe de premium business do Spotify em comunicado.

Para mais informações, acesse a página do Spotify com dados sobre as assinaturas para universitário aqui.