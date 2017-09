SpaceX lança mininave espacial secreta da força aérea americana

A SpaceX lançou com sucesso nesta quinta-feira a mininave espacial secreta não tripulada do exército americano, a X-37B, segundo imagens transmitidas ao vivo pelo Centro Espacial Kennedy, na Flórida.

O foguete Falcon 9 decolou no meio da manhã e voltou a aterrissar menos de dez minutos depois do lançamento a partir da estação da Força Aérea dos Estados Unidos em Cabo Cañaveral, de acordo com as imagens da SpaceX.

Este lançamento estava suspenso em função do furacão Irma que se dirige para a Flórida.

Este é o segundo lançamento da SpaceX a serviço do Pentágono. Em maio, a empresa de Elon Musk colocou em órbita um satélite secreto.

A nave X-37B, também conhecida como Orbital Test Vehicle (OTV), é um dos dois aparelhos desse tipo conhecidos da frota da Força Aérea americana.

“A quinta missão do OTV continua melhorando o rendimento e a versatilidade deste impulsionador de tecnologias especiais, que também é uma plataforma para cargas úteis experimentais”, afirmou a US Air Force em um comunicado.

“Para esta missão, a OTV transporta pequenos satélites e fará a demonstração de um acesso mais rápido ao espaço e também permitirá testar tecnologias espaciais emergentes”, afirma o comunicado.