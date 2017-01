Smartphone LG G6 terá uma tela para lá de incomum

São Paulo – A LG anunciou hoje que o G6, seu próximo smartphone topo de linha, terá uma característica para lá de incomum: uma tela Quad HD+ de 5,7 polegadas com uma proporção de 18:9.

A excentricidade fica por conta da proporção da tela. A LG promete acrescentar mais detalhes à tela do que os displays tradicionais — que têm proporção de 16:9.

A empresa afirma que a nova tela será ótima para realizar múltiplas tarefas no smartphone – o que faz sentido, já que ela será mais “comprida” do que a tradicional, podendo acomodar dois apps com mais conforto para o usuário.

A resolução da tela é de 1.440 por 2.880 pixels, ou seja, é um pouco maior do que a Quad HD (1.440 x 2.560). Essa diferença se explica pela nova proporção. A resolução de linhas de pixels continuará a mesma. O aumento será por conta de uma tela mais “alta” (pensando em um smartphone na posição vertical).

Outra característica interessante do produto é a sua espessura, que será de apenas 1 milímetro. Além disso, segundo a marca, a tela usará 30% menos bateria do que os displays fabricados anteriormente.

A LG deve anunciar o G6 no Mobile World Congress, a maior feira de dispositivos móveis do mundo, no final de fevereiro.