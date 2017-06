Skype busca inspiração no Snapchat para grande atualização

San Francisco – É possível, agora, colocar o popular aplicativo de teleconferências Skype à crescente lista de serviços que têm copiado recursos do Snapchat.

O serviço de comunicação da Microsoft anunciou nesta quinta-feira uma importante atualização de seus aplicativos móveis, incluindo uma ferramenta destaques, chamada “Highlights”, que permite aos usuários tirarem fotos e vídeos que estarão visíveis temporariamente para os seus contatos.

A ferramenta é muito semelhante ao “Stories”, do Snapchat. O formato está se tornando cada vez mais popular em redes sociais e serviços de mensagens e foi recentemente incorporado aos aplicativos do Facebook, principalmente no Instagram.

Os “Highlights” são uma capacidade-chave incluída na reformulação do Skype, o qual não sofreu alterações significativas desde que introduziu as chamadas de vídeo em 2006. Esta é também a atualização mais cara desde que a Microsoft comprou o Skype por 8,5 bilhões de dólares em 2011.

Além dos “Highlights”, o novo Skype dá ênfase a grupos de mensagem. Os usuários podem reagir entre si com emojis, personalizar o plano de fundo das conversas ou anexar conteúdo de terceiros, como gifs.

O serviço também possui uma variedade de ferramentas feitas pela Microsoft para ajudar os usuários, incluindo a assistente virtual Corona e o Scoop, que busca notícias de interesse do usuário.

Mantendo-se fiel à sua identidade, o Skype também melhorou suas capacidades de ligações em vídeo, adicionando a possibilidade de enviar fotos, marcações e emojis durante as ligações. Com o tempo, a empresa espera permitir que os usuários assistam a vídeos e joguem juntos durante as vídeo chamadas.