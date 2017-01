Site revela data de lançamento e configurações do Moto G5 Plus

São Paulo – Parece que a Lenovo terá novidades sobre a nova geração da linha Moto G em breve. Um usuário do site de comércio online OLX colocou à venda um smartphone que, ao que tudo indica, é o Moto G5 Plus. O anúncio já está fora do ar, porém, um internauta conseguiu copiar as imagens e especificações do sucessor do Moto G4 e as publicou no IMGUR.

Praticamente todas as configurações do aparelho foram reveladas. Ele virá com um processador Snapdragon 625, 4 GB de RAM e 32 GB de armazenamento interno. Como seu antecessor, o Moto G5 Plus terá tela de 5,5 polegadas com resolução de 1.920 x 1.080 pixels e bateria de 3.080 mAh. A versão do Android que virá instalada é a Nougat 7.0.

A partir das imagens, notamos que o smartphone tem entrada micro-USB e seu sensor de impressões digitais é oval e, não, quadrado como os de outros aparelhos da linha. Além disso, a câmera principal tem um protuberância bem similar à encontrada no Moto Z. Aliás, as imagens revelam que a câmera traseira do Moto G5 Plus virá com sensor de 13 megapixels com flash duplo e a frontal terá 5 megapixels.

Em dezembro de 2016, fotos de um dispositivo parecido com o revelado nesta semana surgiram na internet. Na época, especialistas do site 9to5 Google acreditavam que o aparelho era uma versão da linha Moto X. Porém, as novas imagens indicam que o smartphone deve ser a próxima geração do Moto G.

A Lenovo ainda não anunciou quando irá lançar novos smartphones. As informações vazadas pelo site indicam que o Moto G5 Plus será disponibilizado em março deste ano por 389 dólares (cerca de 1.200 reais). Caso isso seja verdade, é provável que a empresa anuncie o aparelho durante a Mobile World Congress, a maior feira da indústria de dispositivos móveis, no final de fevereiro.