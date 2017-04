Site mostra tudo que curiosos podem saber sobre você no Facebook

São Paulo — Lembra aquela foto comprometedora que você publicou há alguns anos? Ela pode ser facilmente encontrada no Facebook. Um site chamado Stalkscan funciona como uma ferramenta de buscas para dados públicos na rede social.

Com ajustes muito simples, você pode consultar todos os posts, vídeos e fotos que foram publicados no passado. Você pode até mesmo saber precisamente quais posts alguém curtiu ao longo de 2012. Tudo depende se a atividade da pessoa foi ou não compartilhada publicamente.

A interface, apesar de estar disponível apenas em inglês, é bem simples de ser usada e oferece recursos úteis para fazer um verdadeiro check-up na sua privacidade no Facebook. Aliás, essa é a proposta do criador do site, o “hacker ético” Inti De Ceukelaire. “Apesar de seus esforços, o Facebook ainda falha ao informar às pessoas de maneira clara sobre o que elas estão compartilhando”, declarou Ceukelaire, em entrevista a EXAME.com.

No entanto, a utilidade do site pode ser mais ampla. “Ouvi dizer que alguns policiais usando o Stalkscan para rastrear suspeitos de crimes. Se minha ferramenta puder ajudar a capturar terroristas ou outros criminosos, fico feliz em poder ajudar”, disse o criador do site.

Ele conta que sua ideia não é ganhar dinheiro com o Stalkscan e que a publicidade que está na página serve apenas como um método de monetização para cobrir os custos do servidor do site. “Não acredito que devo monetizar sobre informações públicas. Quem quiser, pode usar bloqueadores de anúncios no meu site”, afirmou.

A página utiliza recursos de uma ferramenta do próprio Facebook, chamada Graph Search, disponibilizada apenas em inglês. Segundo Ceukelaire, foram usadas partes do Graph Search que ainda estão online. O Facebook ainda não informou publicamente se o Graph Search foi totalmente removido do ar ou não.

O que o Facebook diz sobre isso

Apesar dos dados disponíveis no Stalkscan serem públicos, falamos com um porta-voz do Facebook Brasil que disse o seguinte: “Este website apenas redireciona para a página de resultados de pesquisa existente no Facebook. Como em qualquer pesquisa no Facebook, você só pode ver o conteúdo que as pessoas optaram por compartilhar com você”.

Em seu comunicado, a rede social também reforça seu compromisso com a privacidade e lembra que oferece maneiras de ajudar as pessoas a controlar suas informações.