Site de torrents minera moedas virtuais no seu computador

São Paulo – Se você acessou recentemente o site de torrents The Pirate Bay, seu computador pode ter sido usado para minerar uma moeda virtual parecida com a bitcoin. Essa iniciativa visa a monetização do site e é considerada uma alternativa à exibição de publicidade, de acordo com os seus responsáveis.

A página tem um código em JavaScript que faz a CPU do seu computador ou notebook minerar a criptomoeda chamada Monera.

O sistema, no entanto, pode ser facilmente impedido pelo visitante do site: basta que ele utilize um bloqueador de anúncios ou um plugin que barre a execução de scrips de páginas da web.

“Nós realmente queremos nos livrar da publicidade. Porém, também precisamos de dinheiro para manter o site funcionando”, de acordo com nota divulgada pelos responsáveis pelo The Pirate Bay, um dos sites mais famosos de distribuição ilegal de filmes, séries e músicas.