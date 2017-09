Site cria modelo 3D do seu rosto a partir de uma foto

São Paulo – Criar um modelo 3D de pessoas ou objetos é uma tarefa para scanners 3D ou mesmo para smartphones avançados, como o Xperia XZ1 Premium. Era. Um site criado por pesquisadores das universidades de Nottingham e Kingston, no Reino Unido, gera modelos tridimensionais do seu rosto a partir de fotos.

O site utiliza inteligência artificial para criar as imagens. De acordo com o estudo publicado sobre o assunto, os pesquisadores conseguiram gerar modelos 3D somente com fotos ao fornecer um grande volume de imagens a uma rede neural artificial, um algoritmo que simula o funcionamento do cérebro humano.

Com isso, foi possível eliminar a necessidade de tirar várias fotos do rosto de uma pessoa para criar o modelo tridimensional. Veja o resultado aqui.

“Conseguimos isso por meio de uma simples rede neural convolucional que realiza progressão direta de representação volumétrica de geometria facial 3D a partir de uma única imagem 2D”, de acordo com o estudo recente dos pesquisadores Aaron S. Jackson, Adrian Bulat, Vasileios Argyriou e Georgios Tzimiropoulos

Acesse o site dos pesquisadores e crie um modelo 3D do seu rosto aqui.