Siri, do iPhone, agora lê suas mensagens do WhatsApp em voz alta

São Paulo — A Siri, assistente pessoal do iPhone, agora pode ler suas mensagens do WhatsApp em voz alta.

Ao receber uma nova interação no aplicativo, basta dar o seguinte comando a Siri: “Leia minha última mensagem no WhatsApp”. Com isso, a assistente pessoal conta a você quem escreveu a mensagem, bem como seu teor.

Você pode até mesmo ditar a sua resposta — apesar de a Siri não usar bem a pontuação e não oferecer uma opção para corrigir a mensagem caso e ela entenda errado o que você disse.

A novidade é o resultado da iniciativa da Apple de abrir a Siri para desenvolvedores de aplicativos terceiros, ou seja, que não trabalham na Apple. Com isso, desde o final do ano passado, diversas empresas começaram a integrar seus aplicativos com a Siri, incluindo o WhatsApp.

Em nossos testes, o novo recurso da Siri junto ao app de mensagens funcionou bem. A leitura de texto em português ocorreu sem complicações.

Vale notar que é preciso ter a versão mais atualizada do aplicativo (2.17.20), assim como a versão 10.3 ou superior do iOS, o sistema do iPhone, para tirar proveito do novo recurso de leitura de mensagens em voz alta.