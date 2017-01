Sinal de 4G ainda é problema no Brasil, diz consultoria

São Paulo – Apesar da expansão da cobertura e da popularização da tecnologia, o sinal de 4G ainda sofre com a instabilidade no Brasil – é o que diz um relatório publicado no início desta semana pela consultoria OpenSignal, que mede a qualidade de banda larga móvel a partir de seu aplicativo homônimo.

Em testes realizados entre 1.º de setembro e 30 de novembro de 2016, a consultoria mostrou que nenhuma operadora foi capaz de oferecer 4G em 60% das vezes que um usuário tentou acessar a web em alta velocidade.

Quem liderou foi a TIM, com 59,21%. “As operadoras precisam melhorar seus serviços para tornar o 4G mais constante. Se você só pode usar a rede por metade do tempo, não é um serviço tão útil assim”, diz Kevin Fitchard, analista da OpenSignal.