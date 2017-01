Sensor molecular para smartphone mostra qual é a fruta mais doce

São Paulo – O primeiro smartphone capaz de detectar a composição química de vários materiais foi apresentado durante a Consumer Electronics Show (CES). Com o aparelho, chamado de Changhong H2, o usuário pode descobrir, por exemplo, quantas calorias uma fruta tem ou qual o percentual de gordura presente em seu corpo.

À primeira vista, o dispositivo não aparenta ser muito diferente de um smartphone tradicional. Dentro dele, no entanto, há um mini espectrômetro infravermelho, um tipo de sensor que mede as propriedades da luz. Quando o espectrômetro é direcionado a um objeto, a luz que é refletida do objeto é analisada pelo sensor. Desse modo, ele tem a capacidade de descobrir qual é a “assinatura” molecular do material.

O sensor, porém, ainda não funciona em qualquer objeto. Isso porque desenvolvedores precisam criar aplicativos que detectem composições químicas específicas. Um app que já pode ser usado, por exemplo, mede a quantidade de açúcar que há em uma fruta. Para usá-lo, basta apontar o smartphone para a fruta e iniciar a análise.

Outro app informa qual é a porcentagem de gordura corporal de um usuário. A pessoa só precisa mirar o sensor nos bíceps que o aplicativo irá dizer se ela está acima ou abaixo da média no quesito gordura. Há ainda outra aplicação que detecta quando uma pílula de Viagra é verdadeira ou falsa.

O produto poderia trazer grandes benefícios para as pessoas. Os consumidores poderão selecionar as melhores frutas e legumes, manter suas dietas e necessidades nutricionais e ainda verificar a autenticidade de vários tipos de produtos.

O smartphone foi desenvolvido em parceria entre a Changhong, uma fabricante asiática de produtos eletrônicos, e a Analog Devices, uma multinacional americana. Já o sensor, chamado de SCiO, foi criado pela Consumer Physics.

O Changhong H2 tem tela de 6 polegadas, bateria de 3.000 mAh e sensor de impressões digitais. Por enquanto, ele está disponível apenas na China. Preço e disponibilidade para outros países não foram divulgados.

Confira como o sensor funciona no vídeo (em inglês) abaixo: