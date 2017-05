Golpe com selo de verificação pode roubar páginas do Facebook

São Paulo — Se você é dono de uma página de fãs no Facebook, é preciso ficar atento a um novo golpe. Perfis que prometem o selo de verificação de autenticidade–fornecido somente pelo Facebook–pedem controle administrativo da sua página e podem acabar roubando-a de você.

EXAME.com detectou o caso com a página chamada “Suporte Selo de Verificação”. Após o contato da redação com o Facebook Brasil, a página foi removida por não estar de acordo com as políticas da rede social.

Uma tentativa de roubo aconteceu com a página humorística “Imagens Good Vibe com Frases Polêmicas“. Os moderadores receberam a solicitação de controle administrativo pelo perfil falso, mas desconfiaram da notificação e negaram o acesso à página, que tem mais de 300 mil fãs.

Procurado, o Facebook informou que não pede acesso a páginas de fãs para dar o certificado de autenticidade.

“Apenas o Facebook pode conceder o selo de verificação para uma página. Proibimos o uso da nossa plataforma para facilitar ou organizar atividades que causem danos a pessoas ou negócios”, comunicou a empresa.

Os usuários da rede social podem denunciar páginas falsas para que a equipe de moderação verifique se elas estão de acordo com os padrões de comunidade da companhia. Caso não estejam, elas são removidas.

Você pode conferir mais informações sobre a verificação de perfis ou páginas de fãs no Facebook neste link.