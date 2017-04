Saraiva renova linha de leitores digitais com dois lançamentos

São Paulo – A Saraiva está lançando hoje sua nova geração de leitores digitais, ou e-readers. São dois novos modelos do leitor LEV que trazem pequenos, mas importantes avanços em relação à geração anterior.

O lançamento de hoje inclui dois novos produtos: LEV Neo e LEV Fit. A diferença primordial entre os dois é a tela iluminada—o Neo tem, mas o Fit não. Como você já deve ter deduzido, o Neo é o produto mais caro entre os dois.

“O LEV Fit tem como foco os consumidores que ainda querem conhecer os leitores digitais, que estão em busca de um primeiro contato com esse tipo de produto”, afirmou a EXAME.com o diretor de e-commerce da Saraiva Adriano Tavolassi.

O preço para este primeiro contato é de 299 reais. O LEV Neo, com retroiluminação e outros benefícios que você vê abaixo, sai por 479 reais. Os preços, vale lembrar, são parelhos aos praticados pela Amazon, grande concorrente neste mercado.

Para quem já era familiarizado com o produto, a primeira e mais notável diferença é a mudança no visual. Em comparação à geração anterior, os novos LEV são menores e mais leves. Tudo isso acontece, no entanto, sem qualquer alteração nas dimensões da tela, que continua com as suas 6 polegadas.

A Saraiva vê o produto como uma forma de “complementar o ecossistema de livros”. A partir da análise do perfil dos usuários do leitor digital, a empresa foi capaz de perceber que aqueles que adquirem um gadget do tipo continuam comprando livros físicos, além de passar a adquirir também alguns em formato digital.

Quem comprar alguma das novas versões do LEV ganha 10 livros embarcados, entre eles As Aventuras De Sherlock Holmes, de Arthur Conan Doyle, e O Médico e o Monstro, de R. L. Stevens. Além deles, outros 4 podem ser baixados, como No Urubuquaquá, no Pinhém: Corpo de Baile, de João Guimarães Rosa.

Diferenças

Além da ausência de iluminação na tela, o LEV Fit perde em algumas comparações com o LEV Neo. Enquanto o Neo tem 8 GB de armazenamento, o Fit tem 4GB.

A tela, de 6 polegadas em ambos os produtos, tem resolução mais baixa no modelo mais em conta. São 600 x 800 pixels no Fit contra 758 x 1.024 pixels no Neo. De forma geral, a diferença mais importante é a presença ou ausência de iluminação.

Ambos os modelos têm espaço para cartão microSD de até 32 GB (para quem procura mais espaço para seus e-book), processador de 1 GHz, bateria que aguenta por dias, de acordo com a Saraiva.

O LEV Fit é vendido por 299 reais e o LEV Neo por 479 reais. Ambos os produtos já estão à venda no site da Saraiva ou em suas lojas físicas.