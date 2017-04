São Paulo adere a sistema de bloqueio de celulares roubados

O governo de São Paulo aderiu ao Cadastro Nacional de Estação Móveis Impedidas (Cemi), supervisionado pela Anatel. E já estão adiantadas as negociações com o governo do Distrito Federal para a inclusão no sistema, que facilita o bloqueio de aparelhos roubados, furtados ou extraviados sem precisar ir até as prestadoras de telefonia móvel.

Com a entrada no Cemi, o registro para o bloqueio do aparelho passa a ser realizado pelas polícias estaduais participantes do Cadastro e pela Polícia Federal. A área técnica da agência já está mantendo conversações com Acre, Alagoas, Amapá, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins para ampliar o número de estados brasileiros participantes.

O Cadastro Nacional de Estações Móveis Impedidas é supervisionado pela Anatel, operado pela ABR Telecom e implementado pelas prestadoras da telefonia móvel. Em 2015, a Anatel estabeleceu o Grupo de Trabalho do Cemi para evoluir o sistema já existente à época.

Dessa forma, se implantou um ambiente online que permite às polícias fazer o registro dos terminais roubados, furtados ou extraviados diretamente na base de dados do Cadastro. A facilidade implantada também vale para comerciantes, distribuidoras ou fabricantes de celular, que tiveram sua carga roubada e não precisam, então, contatar as prestadoras móveis para o bloqueio, bastando contatar o órgão de segurança habilitado.

Além de São Paulo, os seguintes estados já assinaram o termo de adesão e se encontram aptos a utilizar o cadastro: Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e Roraima.