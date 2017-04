Samsung lança smartphones com “telas infinitas” no Brasil

São Paulo — A Samsung lançou oficialmente no Brasil os seus novos smartphones topo de linha, chamados Galaxy S8 e Galaxy S8+. Os aparelhos são os primeiros a chegar ao país com o que a fabricante chama de telas infinitas. Com design que preza pelo conteúdo exibido no display, bordas laterais foram eliminadas, enquanto as superiores foram reduzidas (ao ponto de remover até o logotipo da Samsung do topo dos aparelhos).

O Galaxy S8 tem tela 5,8 polegadas com resolução Quad HD (superior ao Full HD e inferior ao 4K), enquanto o S8+ é maior, com 6,4 polegadas e a mesma resolução de tela da versão menor.

Os aparelhos são os primeiros da Samsung a vir com um padrão de memória chamado UFS 2.1, um padrão de memória que permite taxas de transferências de arquivos mais velozes. Com isso, a empresa pode criar o recurso que chama de processamento multi-frame. Basicamente, ao tirar várias fotos segurando o botão de captura da câmera, o smartphone pode combiná-las para gerar uma imagem de qualidade superior às individuais. A câmera principal do S8 e do S8+ tem 12 MP, enquanto a frontal tem 8 MP — e diversos efeitos animados, como aqueles do Snapchat. Filmagens podem ser feitas em 4K com o smartphone topo de linha da Samsung.

Galaxy S8 e S8+ contam também com um sensor de íris, que pode ser usado para desbloquear a tela. Segundo a Samsung, o recurso é 200 vezes mais seguro do que o uso do sensor de impressões digitais — que também está presente nos aparelhos.

Além disso, a nova linha de produtos marca a estreia da assistente pessoal Bixby, que funciona de maneira parecida com o Google Now ou a Siri. Ela pode criar lembretes baseados na sua localização, bem como escanear produtos que estão à sua frente para mostrar imagens do Pinterest ou dados sobre um local — fornecidos pela base do Foursquare. Diferentemente do que a empresa fez nos Estados Unidos, onde tem uma parceria com a Amazon para comprar produtos escaneados com a câmera por meio da Bixby, a Samsung ainda não tem uma parceria com nenhum e-commerce para compras via celular. Também ainda não é possível dar comandos de voz a Bixby, nem em português nem em inglês.

Os smartphones Galaxy S8 e Galaxy S8+ serão vendidos no Brasil com preços sugeridos de 3.999 reais e 4.399 reais, respectivamente. O início das vendas é em 12 de maio.

Junto aos smartphones chegarão ao mercado também o Gear VR com controle remoto (799 reais), a nova câmera 360 graus Gear 360 (1.999 reais) e o acessório que transforma a linha S8 em computadores, o Dex, que custará 649 reais.