Samsung lança máquina de lavar high-tech por R$ 6.299

São Paulo — A Samsung lança nesta semana uma linha de máquinas de lavar high-tech, que chega ao mercado com preços de até 6.299 reais.

Os aparelhos da família AddWash têm recursos, por exemplo, que permitem lavar sua roupa favorita em apenas uma hora ou programar o fim da lavagem para quando você chegar em casa, evitando, assim, um eventual mau cheiro ocasionado por tempo em excesso das vestimentas na máquina.

A AddWash WF15K6500 tem tecnologias que ajudam a acelerar a lavagem, bem como aumentar a penetração do sabão na trama do tecido, como a Ecobubble (nome dado pela fabricante). A máquina tem porta frontal e, mesmo assim, é possível abri-la para colocar, por exemplo, uma meia esquecida sem ter que parar a lavagem–diferentemente do que acontece com modelos semelhantes.

Segundo a Samsung, o motor Digital Inverter é mais silencioso do que o motor comum e não provoca a movimentação típica de máquinas de lavar em uso. O motor tem 10 anos de garantia.

O modelo WF15K6500 tem capacidade de 15 kgs e custa 6.299 reais. A Samsung lança também nesta semana uma secadora chamada DV15K6500, que faz dupla com essa máquina, e custa 4.999 reais. Para quem busca uma opção mais econômica, a empresa lança também a lava e seca de 10,2 kgs AddWash WD10K6500, que custa a partir de 3.799 reais.