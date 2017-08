Samsung lança Galaxy Note 8 com câmera dupla e caneta tradutora

São Paulo – A Samsung anunciou hoje o lançamento do smartphone Galaxy Note 8, que será o principal rival do iPhone no segundo semestre deste ano. Como diferencial, o aparelho tem uma caneta inteligente, a S-Pen, que é capaz de reconhecer escrita à mão e traduzir frases automaticamente para 71 idiomas. Em outras gerações, a caneta do Galaxy Note servia para escrever e desenhar no smartphone, bem como criar notas sobre capturas de telas.

O novo Galaxy tem tela infinita de 6,3 polegadas, com resolução Quad HD+. Visualmente, o display lembra o usado pela fabricante no Galaxy S8+, lançado no primeiro semestre deste ano, que tem tela de 6,4 polegadas e algumas diferenças.

Por dentro, o Note 8 virá com processador octa-core de 10 nanômetros e 6 GB de memória RAM. As opções de memória interna vão até 256 GB. A bateria, que era problemática no Note 7, agora passou por um diferente processo de certificação de qualidade e chega ao aparelho com capacidade de 3.300 mAh.

Assim como no Galaxy S8, as câmeras do novo smartphone da Samsung têm sensores de 12 megapixels (traseira) e 8 megapixels (frontal), ambas com abertura de f/1.7, que oferecem boa captação de luz mesmo em ambientes parcialmente escuros. Como diferença, o Note 8 chega com não apenas uma, mas duas câmeras de 12 megapixels com estabilização óptica de imagem.

Outros recursos presentes tanto no S8 quanto no Note 8 são a certificação IP 68 contra entrada de água (mergulhado em água doce a 1,5 m por até 30 minutos), a assistente virtual Bixby, o sensor de reconhecimento facial e o de detecção de íris.

O novo smartphone também é compatível com o sistema de pagamentos móveis Samsung Pay, restrito a linhas de alto desempenho, como Galaxy A, Galaxy S e Galaxy Note.

As vendas do Galaxy Note 8 devem começar globalmente em setembro. Ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.

Veja a ficha técnica do Galaxy Note 8.