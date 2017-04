Samsung quer popularizar notebooks para jogos

São Paulo — A Samsung era uma empresa que oferecia poucos produtos para quem joga games. Agora, isso mudou. A empresa lança no país o notebook Odyssey, que será a aposta da sul-coreana para o ano de 2017, junto a outras quatro linhas de computadores portáteis.

O Odyssey tem uma placa de vídeo dedicada da Nvidia (modelo GTX 1050 de 4 GB) para executar jogos na Steam ou na Origin. Para comportar os arquivos de instalação dos games, ele vem com 1 terabyte de armazenamento em HD.

Sua tela é grande: são 15,6 polegadas, com tratamento antirreflexo e resolução Full HD.

Como os vídeos de gameplays são populares na internet, os dois modelos dessa linha virão com um software da Samsung que permite gravar o jogo e compartilhá-lo na web.

A meta da fabricante é tornar os notebooks gamers mais populares. Por isso, ela colocou os aparelhos em sua linha de montagem no Brasil e vai oferecer duas versões do Odyssey com preços de 4.999 reais (com processador Intel Core i5) e 5.499 reais (Intel Core i7).

Monitor

Entrando no segmento de games, a Samsung também trouxe ao país seu novo monitor para jogos com foco na boa relação entre custo e benefício. O aparelho é chamado LC24FG70 e tem tela curva Full HD de 24 polegadas, com tecnologia de pontos quânticos — já usada nas TVs da marca para oferecer boa taxa de brilho e contraste em comparação às telas LED comuns.

O produto tem taxa de atualização de 144Hz aliada à taxa de resposta de 1ms MPRT (Moving Picture Response Time), o que melhora a transição das cenas e, portanto, a qualidade de reprodução do jogo.

Disponível na cor preta, monitor tem preço sugerido de 2.299 reais.