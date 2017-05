Review: Zenfone 3 Zoom tem câmera dupla e Android velho

São Paulo — O Asus Zenfone 3 Zoom é um smartphone concebido a partir de suas câmeras. Assim como o iPhone 7 Plus e o LG G6, o aparelho tem câmera traseira dupla. Isso lhe permite tirar fotos de objetos ou pessoas próximas com qualidade e bom enquadramento, assim como registrar paisagens ou fotos em grupo sem dor de cabeça.

A melhor parte disso é que você não precisa recorrer ao deteriorante zoom digital comum. Entretanto, nem tudo é perfeito no Zenfone 3 Zoom, especialmente em termos de software. Confira, a seguir, o review do smartphone da Asus, que tem preços sugeridos de 1.899 reais (32 GB de armazenamento e 3 GB de RAM) 2.199 reais (64 GB e 4 GB de RAM) ou 2.499 reais (128 GB e 4 GB de RAM).

Design

É impossível olhar para o Zenfone 3 Zoom e não se lembra imediatamente do iPhone 7 Plus. Isso não é à toa. A Asus faz afrontas aos produtos da Apple há algum tempo, por exemplo, com o lançamento do ZenBook, um notebook fino e leve como o MacBook, mas com Windows 10.

Como diferença marcante no visual do Zenfone 3 Zoom, vemos o sensor de digitais localizado na parte traseira do produto. Esse posicionamento é favorável, pois ele fica logo abaixo da câmera, e não ao lado dela, como acontece no Galaxy S8, da Samsung. A detecção de digitais, em nossos testes, foi precisa e ágil. Você pode registrar vários dedos para poder desbloquear o celular com facilidade.

Outra afronta à Apple é que o smartphone da Asus tem entrada para fones de ouvido comuns, de 3,5 mm. Com isso, você não precisa ter que usar exclusivamente fones Bluetooth para ouvir músicas e ver vídeos. Ponto para a Asus aqui.

A tela do celular é de 5,5 polegadas e tem resolução Full HD (1920 x 1080p). O bom da Asus é que ela é uma fabricante que ajuda o consumidor a personalizar seu aparelho. No item Tela do menu de Configurações do sistema Android, podemos regular a saturação e intensidade das cores facilmente, bem como ativar o filtro de luz azul, que ajuda a deixar o visual do smartphone mais leve para ser usado à noite.

Abaixo do display, ficam os botões capacitivos de voltar, home e multitarefa. Em nossos testes, eles não se mostraram realmente funcionais. Ativamos um botão virtual, daqueles que você faz tudo na tela mesmo, para resolver essa questão.

Câmeras

As câmeras do Zenfone 3 Zoom são seus principais recursos. Só na parte traseira, temos duas câmeras de 12 megapixels cada. Ao usar o produto, nota-se o esforço da fabricante em fazer, ao mesmo tempo, algo bom e novo.

Como de praxe, a Asus colocou um monte de modos pré-programados para fotos. Eles ajudam quem não é muito familiar com a técnica de fotografia, mas podem ser insatisfatórios para fotógrafos. Esse público especializado pode ser experiências melhores usando os ajustes manuais, como ISO, iluminação ou foco, para citar alguns dos recursos.

Sem perda de qualidade, você consegue fazer zoom de 2,3x, e não mais 3x como no Zenfone Zoom do ano passado. Basta um toque na tela para alterar a aproximação da imagem.

O modo Criança de fotos não funcionou bem em nossos testes, pois gerou falsos positivos. A ideia é que a captura automática aconteça assim que a câmera detecte o rosto de uma criança. No entanto, isso aconteceu também quando ativamos o recurso e apontado a câmera para o rosto de uma mulher.

Ou seja, esse modo pode ser útil se você tem filhos irrequietos em casa que não gostam de posar para fotos.

O nível de detalhamento das imagens feitas com o Zenfone 3 Zoom é ótimo, especialmente sob luz natural. Em cenas mais escuras, o ruído aparece, mas a foto ainda tem qualidade razoável, em linhas gerais. Nesses pontos, o Zenfone 3 Zoom faz registros melhores do que o Moto Z Play, mas eles se equiparam aos do Galaxy A5 de 2017.

O famoso Modo Retrato, do iPhone 7 Plus, também aparece no Zenfone 3 Zoom. Porém, a Apple fez um trabalho melhor para gerar automaticamente fotos com fundo desfocado.

O smartphone da Asus borra o fundo das imagens sem o devido cuidado com o objeto em foco, o que prejudica muito a qualidade da imagem e tira a magia de fazer fotos com profundidade de campo. Vale notar que você pode regular o nível de desfoque, mas isso não ajuda a deixar as fotos realmente boas no Zenfone 3 Zoom.

Foto feita com o Zenfone 3 Zoom:

Foto feita com o iPhone 7 Plus:

A câmera frontal é de 13 megapixels e ficou muito mais discreta nesse modelo do que no Zenfone 2 Selfie, que marcou a primeira câmera dianteira de 13 megapixels no portfólio de smartphones da Asus lançados no Brasil. Antes, a câmera tinha uma lente enorme, agora ela é pequena e discreta como a dos demais celulares. A qualidade das fotos feitas com ela é boa e há vários recursos de software, como embelezamento, para borrar imperfeições da pele, ou registro cenas noturnas.

Vídeos em câmera lenta ou em timelapse (tempo acelerado) também podem ser feitas com qualquer câmera do aparelho.

Veja algumas fotos feitas com o aparelho a seguir.

Configuração

O Zenfone 3 Zoom é um smartphone que rivaliza diretamente com o Motorola Moto Z Play. Por isso, a Asus colocou as câmeras como destaque nesse produto, já que o concorrente faz registro de fotos com menos recursos.

Outro diferencial bacana é o espaço de armazenamento interno, que pode ser de 32 GB, 64 GB ou 128 GB. Ainda é possível expandir a memória com o uso de cartões microSD.

O processador do smartphone é um Qualcomm Snapdragon 625 de 2 GHz e há 4 GB de memória RAM, exceto pela edição de 32 GB, que tem 3 GB de RAM.

Para jogos, o celular se comportou como esperado, sem o registro de muitos engasgos de processamento que prejudicam a jogabilidade.

A velocidade de gravação na memória também foi boa, o que é essencial em um smartphone concebido com a fotografia em foco.

Realizamos testes de benchmarks, apps que medem a performance de smartphones, e os resultados foram dentro do esperado. Ele não é o melhor dispositivo do mercado, mas se posicionou bem frente aos concorrentes na mesma faixa de preço.

Benchmarks Zenfone 3 Zoom Galaxy A5 2017 Moto Z Play AnTuTu 57300 60199 62944 Basemark OS II 1276 1437 1089 Geekbench 4 4137 4022 2510 Vellamo Não rodou 3554 3316 Basemark X 21283 Não rodou Não rodou

Bateria

A bateria do Zenfone 3 Zoom é de 5.000 mAh, mesma capacidade do Galaxy A9. Porém, a eficiência energética não foi a mesma. Enquanto o gadget da Samsung suportou por mais de 20 horas de simulação de uso intenso, o Zenfone 3 Zoom aguentou por 13h30.

Veja bem, não é que o resultado tenha sido ruim, a maioria dos smartphones aguentam cerca de 10 horas no teste do INFOlab, mas o dispositivo da Asus poderia ter se saído bem melhor nesse quesito.

Como de costume, você pode regular o consumo de bateria de acordo com alguns perfis de energia. Com isso, a bateria aguenta um dia todo de uso moderado, com alguns picos de uso intenso.

Software

O Android do Zenfone 3 Zoom tem a personalização da Asus e está, atualmente, na versão 6.0.1 (Marshmallow), enquanto a maioria dos rivais mais recentes já chegam ao mercado com a edição 7.0 (Nougat). Os efeitos de transição da interface da Asus já estão datados e lembram bastante os que víamos no Zenfone 2, de 2015.

Os patches de segurança são liberados de tempos em tempos para que seu smartphone esteja protegido contra falhas de segurança, algo que a Motorola, nas mãos da Lenovo, deixou de fazer com a regularidade cabível.

A tradução do Android da Asus para o português brasileiro ainda precisa ser revista, como falamos no nosso último review de smartphone da Asus. Por isso, o melhor é usar o sistema no idioma inglês.

Há relatos de que o Zenfone 3 Zoom recebeu uma série de atualizações de software desde seu lançamento em março deste ano. Parece que a empresa liberou os produtos da fábrica antes do tempo e, agora, corre atrás para deixar tudo funcionando como deve. Por isso, talvez esperar um pouco mais para comprar o aparelho pode ser uma boa ideia para você.

Vale a pena?

O Zenfone 3 Zoom é um smartphone com bom acabamento, visual pouco original — mas ainda assim de bom gosto — e câmeras interessantes.

Ele não é o melhor smartphone do mercado para fotos, esse posto ainda pertence ao Galaxy S8. Galaxy S7 e iPhone 7 Plus, entre os que são vendidos no Brasil, mas ele pode ser uma opção interessante para quem quer um produto bom de fotografia e recheado de recursos de software.

O lado bom para o consumidor também é a relação custo-benefício do Zenfone 3 Zoom, que oferece muito espaço de armazenamento interno com preços abaixo da média de mercado. Com isso, ele é um produto de nicho.

Avaliação

8.0/10

Prós: Design refinado (à la iPhone 7 Plus); câmeras boas para zoom e bom desempenho geral.

Contras: Desempenho da bateria poderia ser melhor; não tem resistência contra água ou poeira; e Android desatualizado.

Ficha Técnica

Sistema operacional: Android Marshmallow 6.0.1

Processador: Qualcomm Snapdragon 625

CPU: Octa-core 2.0 GHz Cortex-A53

GPU: Adreno 506

RAM: 4 GB

Armazenamento: 32 64 ou 128 GB + microSD de até 256 GB

Conexões: Wi-Fi 802.11 B/G/N Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2

Tela: 5,5 polegadas com resolução Full HD (1080 x 1920 pixels)

Peso: 170 gramas

Bateria: 5.000 mAh

Câmeras: 2×12 megapixels e 13 megapixels

Preço: 2.199 reais