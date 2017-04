Review: Samsung F591C tem tela curva boa para jogar e trabalhar

São Paulo — O monitor Samsung F591C foi criado para quem precisa de uma tela grande no computador e não abre mão de alguns recursos para jogos. O preço médio do produto é de 1.599 reais. Leia nosso review a seguir.

Como trata-se de um monitor que serve tanto para a sua vida pessoal quando para a profissional, o F591C vem com um modo de descanso para a vista. Desse modo, se você precisar passar grande parte do dia olhando para a tela, seus olhos sofrerão menos se você fizer ajustes simples de configuração, que reduzem a intensidade de algumas cores.

O aparelho tem tela de 27 polegadas com resolução Full HD (1080p). Com isso, você pode tirar proveito da maioria dos vídeos da Netflix e de jogos. A resolução não é a mais alta do mercado, mas esse produto da Samsung tem foco no usuário doméstico, que não costuma contar os pixels por polegada, mas gosta de ter um produto com boa qualidade de imagem.

A tela LED do F591C tem curvatura adaptada para o campo de visão dos humanos, de acordo com especialistas. A ideia é de que os monitores com telas curvas, como a desse produto, ajudam a reduzir a tensão ocular ocorrida com o uso de displays planos.

Fora isso, o uso de um monitor curvo — diferentemente das TVs — ajuda a ter uma experiência mais imersiva, segundo os testes de EXAME.com. Seja para jogar games ou para trabalhar, é prático poder ver tudo que está na tela o tempo todo, ainda que seja com sua visão periférica.

Para quem joga, esse aparelho é mais indicado para placas de vídeo da AMD. Isso porque ele tem suporte para o FreeSync, uma tecnologia que visa diminuir o defeito chamado screen tearing nos jogos, aqueles atrasos de um conjunto de pixels que cortam a imagem.

O fato de a compatibilidade do monitor ser com o hardware da AMD faz sentido, especialmente para quem quer montar um computador com boa relação custo-benefício, o apelo histórico dos produtos da AMD.

O tempo de resposta do monitor é de 4 ms. Isso não é o melhor da tecnologia disponível atualmente no mercado. Há aparelhos com 1 ms, por exemplo, mas eles usam tecnologia de tela TN, enquanto o gadget da Samsung usa VA (o que garante uma boa amplitude de visão para ver vídeos). Por conta disso, o F591C é um bom aparelho para entusiastas dos jogos de PC, mas não é uma boa pedida para quem é profissional ou tem um alto nível de exigência quando o assunto é monitor.

Outro ponto em que o dispositivo da Samsung peca é na falta de possibilidade de realizar ajustes de altura. A base é fixa e você precisará usar algum tipo de suporte improvisado para deixá-lo mais alto, se necessário.

Por outro lado, nem todos os monitores têm alto-falantes integrados como os que vêm no F591C. A qualidade sonora é boa para ver filmes e séries. Para jogar, como de praxe, o melhor é usar fones de ouvido, que deixam a experiência mais imersiva, juntamente à tela curva.

Em suma, este monitor da Samsung é uma boa opção para quem procura por uma tela grande de boa qualidade para jogar e trabalhar, mas também não quer gastar muito nessa aquisição.

Avaliação

Prós: Versátil, suporte para FreeSync, confortável para uso em longos períodos

Contras: Não tem regulagem de altura, não suporta G-Sync (Nvidia)

Nota: 8,7

Ficha técnica