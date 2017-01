Relógios da Samsung agora são compatíveis com iPhones

São Paulo – Os relógios inteligentes da Samsung agora são compatíveis com iPhones. Antes, os produtos eram restritos a funcionar com smartphones com sistema Android.

A medida é válida para o recente Gear S3, ao seu antecessor Gear S2, e ao relógio para exercícios Gear Fit 2. Para parear os gadgets aos iPhones, é preciso baixar aplicativos da Samsung na App Store (o Gear S e o Samsung Gear Fit).

A fabricante sul-coreana anunciou o suporte do Gear S3 para iPhones em agosto do ano passado, mas só agora chega a compatibilidade prometida.

É preciso ter um iPhone 5 ou versão mais recente com iOS 9 (ou superior) para que o pareamento dos relógios da Samsung seja possível.

“Estamos constantemente procurando maneiras de aprimorar nossas ofertas e fazemos isso, em parte, ouvindo o que nossos clientes querem – e isso inclui um maior acesso às nossas tecnologias de ponta vestíveis com suporte a iOS. Oferecendo compatibilidade com Android e iOS dos nossos dispositivos Gear mais recentes, damos aos usuários mais maneiras de otimizar suas experiências com tecnologias vestíveis e de se conectarem à galáxia de possibilidades da Samsung”, disse, Zounghee Lee, vice-presidente executivo da divisão de marketing global e comunicações móveis da Samsung, de acordo com o Techcrunch.

O Gear S3 Classic, bem como a versão Frontier têm preço sugerido de 2.199 reais. Já o Gear S2 pode ser encontrado por 1.499 reais, enquanto o Gear Fit 2 sai por 1.299 reais.