Relógios da Samsung agora podem se conectar a carros da Ford

São Paulo –Os relógios da Samsung agora podem se comunicar de maneira inteligente com os carros da Ford vendidos no Brasil.

Os aparelhos Gear S2 e S3 podem se integrar ao computador de bordo dos veículos da montadora para realizar funções como marcar o local de estacionamento, configurar alertas para evitar que o motorista durma ao volante e integração de compromissos da agenda registrados no smartphone.

De acordo com a Ford, os recursos funcionam em modelos de veículos que têm o sistema automotivo Sync, nas versões 1 e 3. A versão 2 ainda tem limitações de software que não permitem o pleno funcionamento da integração com os relógios da Samsung.

Com isso, mesmo carros como o Ford Ka, modelo de entrada da montadora, podem tirar proveito das funcionalidades integradas aos Gear S2 e S3. Antes, a novidade estava em fase de testes no Brasil e era limitada aos modelos Fusion, Focus e Ecosport, os mais tecnológicos da montadora.

Nascido no Brasil, com a participação das equipes de desenvolvimento de software tanto da Ford quanto da Samsung (baseada em Manaus), e idealizado por Luiz Bittencourt, engenheiro que atua como desenvolvedor de novas parcerias na Ford.

Gear S: pareamento com carro acontece por app

Para tirar proveito dos recursos, é preciso baixar a instalar no relógio, por meio da loja virtual Galaxy Apps, o aplicativo chamado Gear Auto Link. Feito isso, após o pareamento Bluetooth com o sistema automotivo, já é possível encontrar o app espelhado na tela do Sync 3 e utilizar suas funções.

Fernando Rossin, engenheiro sênior de conectividade da Ford, conta que os donos de veículos com a segunda versão do sistema automotivo da montadora não devem ficar desamparados. “O Sync 2, nos próximos anos, devemos atualizá-lo para o 3, então, ele tende a morrer no futuro”, declarou Rossin, em entrevista a EXAME.com.

Recursos

Ao sair do carro, o relógio emite uma notificação perguntando se você deseja marcar o ponto em que deixou o veículo. Com um toque, ele adiciona a marcação no mapa. O local de estacionamento registado no aplicativo tem precisão de aproximadamente 2 metros.

No caso de garagens subterrâneas, onde o GPS não funciona, é possível marcar manualmente a identificação da vaga, como, por exemplo, A05. Para isso, o usuário seleciona as letras e números no próprio relógio, girando sua coroa giratória.

O pareamento de compromissos da agenda por ser feito tanto pelo aplicativo Google Agenda quanto pelo S-Planner, da Samsung. Quando chega a hora de um evento com endereço marcado, a navegação poderá ser iniciada com apenas um toque na tela do sistema automotivo. Isso, porém, acontece somente no Sync 3. No Sync 1, quando isso acontece, o aplicativo de navegação do próprio smartphone (Google Maps ou Waze) é aberto com a rota traçada.

O alerta de sono funciona de maneira integrada. O usuário recebe um aviso no relógio e o carro emite um alerta sonoro. Uma voz robótica diz para o motorista ficar atento e dirigir com cuidado. O intervalo desses avisos pode ser configurado entre 1 e 10 minutos.

Marcelo Daou, gerente sênior de produtos e parcerias da Samsung, conta que mais funcionalidades devem ser acrescentadas no futuro e ressalta que a empresa tem um site para desenvolvedores, com APIs e kits de desenvolvimento, que podem ser usados para criar integrações com os dispositivos inteligentes da marca.

“Estamos sempre comprometidos a lançar novidades e essa parceria com a Ford é de longo prazo. Devemos preparar novas funções para economizar tempo e facilitar a vida do usuário”, afirmou Daou, em entrevista a EXAME.com.

Atualizações do Sync

As atualizações do sistema Sync, da Ford, hoje são feitas nas concessionárias, durante revisões. A montadora informou que planeja a possibilidade de oferecer os updates para o sistema automotivo via site, para que os donos dos veículos da marca possam instalar as novidades do software por meio de pen drives — como já acontece hoje com a Peugeot.

A empresa estuda mudar a estratégia de atualizações para mapas do Sync 3 para que elas sejam oferecidas com maior agilidade, segundo porta-voz da montadora. Hoje, por exemplo, mudanças de velocidades de vias não são atualizadas rapidamente, como em aplicativos de GPS, devido ao fato de que os carros não têm conectividade com a internet.

O anúncio das novidades da parceria entre Samsung e Ford foi feito na 10º edição da Campus Party Brasil, realizada nesta semana em São Paulo. O evento tecnológico tem área gratuita com eventos como corrida de drones e luta de robôs.