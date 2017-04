Regulador da UE está perto de acordo sobre dados do WhatsApp

Dublin – O órgão regulador do Facebook na Europa disse que espera chegar a um acordo nos próximos meses com a rede social sobre o uso de dados obtidos do serviço de mensagens WhatsApp, adquirido em 2014.

No ano passado, autoridades de proteção de dados da União Europeia (UE) solicitaram que o WhatsApp parasse de compartilhar dados com o Facebook devido a dúvidas sobre a validade do consentimento dos usuários.

A comissária de Proteção de Dados da Irlanda, Helen Dixon, principal reguladora da UE sobre questões para o Facebook porque a sede europeia da companhia fica em Dublin, disse nesta terça-feira esperar uma resolução final até o término do verão do Hemisfério Norte.

“Eu acho que estamos em acordo com as partes –WhatsApp e Facebook– que a qualidade da informação fornecida aos usuários poderia ter sido mais clara, poderia ter sido mais transparente e poderia ter sido expressa em termos mais simples”, disse ela à Reuters em entrevista. “Estamos trabalhando em direção a uma solução sobre isso.”