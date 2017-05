Recurso permite que usuário use a voz nas instruções do Waze

São Paulo – A última atualização do Waze trouxe uma novidade curiosa. Agora, usuários do app poderão usar a própria voz para as instruções dadas pelo aplicativo durante a navegação. “Grave sua própria voz de navegação para guia-lo”, explica o app na loja virtual do Android.

Para isso, é preciso gravar as frases devidas usando o aplicativo. Por outro lado, detalhes como nomes de ruas, por exemplo, ficarão de fora—afinal, seria impossível gravar os nomes de todas as vias de sua cidade.

No final das contas, a nova funcionalidade pode virar uma grande brincadeira. O usuário poderia usar também vozes de familiares a amigos. Alguém com talento para imitações pode deixar o Waze de outras pessoas bem divertido.

Os pacotes personalizados não podem ser compartilhados. A restrição faz sentido, uma vez que disponibilizar os pacotes para toda a comunidade de usuários abriria brechas de direitos autorais.