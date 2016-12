Quer aprender uma língua? O Duolingo permite estudar com amigos

São Paulo – Se a sua resolução de ano-novo é aprender um novo idioma em 2017, o Duolingo lança nesta semana um recurso que pode ajudá-lo a atingir sua meta. Agora você pode criar grupos de estudos com os seus amigos no aplicativo, que é grátis para Android e iPhone. A ideia é que o uso conjunto estimule você a praticar mais o idioma que deseja aprender.

A função é chamada Duolingo Clubs. Você pode criar o seu grupo de estudos e compartilhá-lo com os seus amigos que também têm a meta de aprender uma outra língua.

No Clubs, você pode ver as atividades dos outros usuários para saber quem está estudando ou não. Há também um ranking das pessoas que estão se dedicando mais a aprender o novo idioma, o que estimula a competição entre os amigos, de acordo com Gina Gotthilf, vice-presidente de marketing e crescimento do Duolingo.

“Uma das coisas mais difíceis em aprender um novo idioma é a disponibilidade de tempo e a motivação. Com um aplicativo grátis ou em qualquer outra plataforma de ensino online, a retenção de usuários é muito baixa. Por isso, criamos o Duolingo como um jogo e estamos constantemente aprimorando as experiências no app para ajuda as pessoas a estudar e não se distrair e acabar jogando Candy Crush em vez de exercitar seu conhecimento sobre um idioma”, declarou Gotthilf, em entrevista a EXAME.com.

Hoje, cerca de 25% das pessoas que se inscrevem no Duolingo viram usuários de longo prazo. A empresa aposta na gameficação e em testes de novos recursos para manter os usuários engajados na aprendizagem. “Testamos até mesmo o número de lágrimas que a coruja chora quando o usuário não consegue passar de fase”, afirmou Gotthilf.



Segundo uma pesquisa com 6.500 brasileiros realizada pelo Duolingo, 40% dos brasileiros querem aprender uma nova língua em 2017. O número é bem maior do que o identificado pela empresa nos Estados Unidos, que é de apenas 11%. A principal razão, segundo 30% dos entrevistados, é tornar a comunicação mais fácil em viagens ao exterior. O levantamento indica ainda que homens preferem aprender alemão, enquanto mulheres se interessam mais por francês e italiano.

Teste de inglês

O Duolingo também tem um certificado de proficiência do idioma inglês, que atualmente é aceito em cerca de 30 universidades dos Estados Unidos, incluindo unidades relacionadas a Harvard Extension School. O preço do teste é de 50 dólares.

Por ora, somente o teste de inglês é oferecido, apesar de uma versão para o idioma espanhol também estar em fase de desenvolvimento. A ideia é que o certificado do aplicativo seja uma alternativa ao Toefl, amplamente aceito como reconhecimento de proficiência do idioma americano.