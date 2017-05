Quantum You vem com Android 7.0 quase puro e tem preço acessível

São Paulo – Com configuração básica, o Quantum You é voltado para quem precisa de um smartphone para realizar tarefas simples, como usar redes sociais e tirar fotos. Ele vem com processador MediaTek MT6737 e memória RAM de 3 GB. No quesito câmeras, ambas têm sensor de 13 megapixels e flash. O aparelho tem armazenamento interno de 32 GB, que pode ser expandida com cartão microSD de até 128 GB.

Uma das características mais bacanas que o Quantum You traz é o Android 7.0 quase puro. Isso significa que o sistema vem praticamente sem modificações de fábrica, ou seja, sem aqueles aplicativos extras que só ocupam espaço na memória do dispositivo. Com sensor de impressões digitais, o smartphone está à venda nas cores azul, rosa ou dourado no site da Quantum por 999 reais.