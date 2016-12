Pulse Bazooka é uma caixa Bluetooth para quem curte música pesada

São Paulo – Quem gosta de ouvir música pesada, como rock, hip hop ou música eletrônica, vai gostar da Pulse Bazooka. Essa caixa de som Bluetooth tem subwoofers de quatro polegadas para dar o destaque merecido às frequências sonoras graves.

O aparelho tem design portátil, com um alça no topo, e também pode se conectar a smartphones via conector P2 (3,5 mm). A autonomia de bateria do produto é de seis horas de reprodução de música, o que deve ser o suficiente para a sua festa em casa. O preço sugerido do gadget é de 299 reais.