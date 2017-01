Próximo iPhone pode vir com sensor a laser para identificar face

São Paulo – A próxima versão do iPhone pode vir com um sensor capaz de reconhecer face e gestos. A informação foi publicada por uma empresa de análise de mercado, a Cowen and Company, em uma nota distribuída para seus assinantes, afirma o site Business Insider.

A função, que já é usada por concorrentes, pode ser inaugurada pela Apple no iPhone. Para isso, a empresa pode colocar um sensor a laser dentro do seu novo smartphone.

Em 2003, a Apple fez a aquisição de uma empresa israelense chamada PrimeSense, que fabrica sensores infravermelho, por 360 milhões de dólares. A empresa forneceu tecnologia de detecção de movimentos usada no Kinect, sensor do console de videogame Xbox 360.

Especula-se que a presença de novos sensores seria essencial para a realização dos planos de transformar o iPhone em um dispositivo com suporte para realidade aumentada.

Em entrevistas, Tim Cook, CEO da Apple, já afirmou que realidade aumentada é um dos focos atuais da empresa—e que pesquisas nesta área estão sendo feitas em Cupertino.

A informação sobre o novo sensor não foi confirmada pela Apple, então deve ser lida apenas como um rumor.

A próxima geração do iPhone deve ser anunciada (e possivelmente lançada) em setembro deste ano. Espera-se que a Apple traga inovações, uma vez que 2017 marca o aniversário de 10 anos do smartphone.

Outro analista, Ming-Chi Kuo (que tem um bom histórico de acertos) afirmou há alguns meses que a Apple deve lançar três modelos diferentes de iPhone neste ano.