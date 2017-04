Próximo iPhone pode ser smartphone mais caro da história

São Paulo – A próxima geração do iPhone pode quebrar recordes dentro do mercado de smartphones. Dentre eles, estaria o de smartphone mais caro lançado no mercado (entre edições regulares dos principais fabricantes).

No segundo semestre deste ano, a Apple deve anunciar a chegada de seu próximo telefone celular—iPhone 7s ou iPhone 8. Rumores apontam para a possibilidade de que ele chegue a ser vendido no mercado americano por valores superiores a US$ 1.000 (no seu modelo mais caro).

Vale lembrar que neste ano o iPhone completa 10 anos. Por conta disso, o mercado espera um produto especial por conta de Apple.

Nos últimos dias, o rumor principal foi sobre a possibilidade de que o produto venha com tela curva de OLED, que seria produzida pela Samsung. A informação foi publicada por um jornal japonês.

Outras mudanças são aguardadas. O iPhone pode perder o botão físico que estampa sua porção frontal desde o primeiro modelo. Tecnologias de carregamento sem fio da bateria também poderiam encarecer o produto. Ainda se espera uma mudança no design que favoreça a diminuição no tamanho das bordas ao redor da tela.

A expectativa de alta no preço tem sido aguardada por analistas de mercado. Um relatório escrito por Steven Milunovich, da consultoria UBS, e reproduzido pelo site MacRumors afirma que a gama de preços do próximo iPhone deve começar por volta dos 850 dólares.

O modelo com tela maior e com mais capacidade de armazenamento, no entanto, poderia atingir a casa do milhar de dólares, de acordo com Milunovich. Com isso, o produto seria o primeiro lançado nos Estados Unidos a ser vendido por mais de mil dólares.

O modelo mais caro vendido hoje é o iPhone 7 Plus com 256 GB de armazenamento. Ele sair por 970 dólares desbloqueado nos EUA. Por conta disso, não é difícil acreditar que, com a chegada de novos recursos, ele pudesse ultrapassar os mil dólares.