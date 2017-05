Procura por Galaxy S8 com “display infinito” já supera antecessor

São Paulo – A procura pelo Galaxy S8, o primeiro smartphone da Samsung a vir com “display infinito”, já supera a busca pelo seu antecessor, o Galaxy S7. A informação vem da varejista Magazine Luiza.

O aparelho, que chegará ao mercado em duas versões, ainda está em fase de pré-venda, com preço sugerido de 3.999 reais para o S8 e de 4.399 reais para o S8+. Os produtos chegam ao mercado, efetivamente, em 12 de maio.

As primeiras 19 mil unidades virão acompanhadas do Gear VR, o novo dispositivo de realidade virtual, que agora vem com um controle para interagir com jogos e outros aplicativos interativos.

O novo smartphone é o primeiro topo de linha lançado pela Samsung após o recall do Galaxy Note 7, que não chegou a ser lançado no Brasil. Diversas unidades do produto registraram explosões de bateria, mesmo após uma mudança no fornecedor do componente. Com isso, a Samsung interrompeu definitivamente as vendas do dispositivo e reviu seus processos de certificação de qualidade, que passou a ter oito etapas.

Até o momento, explosões como as do Galaxy Note 7 não foram registradas com o Galaxy S8, o que indica que a mudança trouxe resultados positivos para a qualidade do smartphone.

Display infinito

O Galaxy S8 e o S8+ contam com o que a fabricante chama de Display Infinito. A tela ocupa mais de 80% da parte frontal dos aparelhos, sendo 18% maior do que a do modelo anterior, sem ter um grande impacto no tamanho do produto.

As bordas laterais, superiores e inferiores ao redor da tela foram reduzidas e até mesmo o logotipo da Samsung, tradicionalmente posicionado no topo, foi removido em prol de uma experiência mais imersiva para os usuários na hora de ver vídeos ou usar apps.

EXAME.com teve a oportunidade de testar o produto e o review dele pode ser conferido aqui.