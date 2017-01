Primeiras impressões: Samsung Galaxy A5

São Paulo – O smartphone Galaxy A5 2017 chegou ao mercado nacional na última semana. O aparelho é parte de uma das principais linhas de produto premium da Samsung, ao lado da Galaxy S e Galaxy Note. EXAME.com fez testes preliminares e você confere os resultados a seguir.

Logo que pegamos o Galaxy A5 na mão pela primeira vez, notamos que suas laterais são bem curvadas na parte traseira. Essa é uma das diferenças de design mais marcantes do aparelho relação ao Galaxy S7. Na cor preta, o produto é bem reluzente e chama a atenção. Na cor rosa, ele é mais fosco, mas também passa a sensação de ser um gadget refinado.

A tela de 5,2 polegadas tem resolução Full HD não chega a ser muito grande e pode até mesmo viabilizar o uso com apenas uma das mãos, em casos de necessidade.

O botão home continua a acomodar o sensor de impressões digitais, que agora, além de desbloquear a tela, também pode ser usado no novo aplicativo Pasta Segura. Ele é bem parecido com o Knox, que já existe há algum tempo. Nele, você pode guardar fotos, vídeos e documentos sensíveis de forma segura.

Os aplicativos pré-instalados no produto são parecidos com os que vimos no Galaxy A9. Há soluções da Microsoft, como Word e Excel, ferramentas de sistema da Samsung, como um gravador de som e o S-Health, e o Opera Max, que compre o tráfego de navegação 4G e ajuda a economizar a franquia de dados.

As câmeras de 16 MP do produto não têm a tecnologia dual-pixel do Galaxy S7, infelizmente. Ainda assim, elas podem registrar boas fotos mesmo em ambientes escuros. No caso da câmera frontal, o flash é emitido pela própria tela, e não por um LED, como acontece na câmera principal. Rostos ficam bem iluminados em locais escuros, mas algumas imagens podem precisar de alguma edição para melhorar o brilho após o clique.

Por dentro, o Galaxy A5 de 2017 tem processador Exynos 7880, 3 GB de memória RAM e 32 GB de armazenamento interno.

Uma análise completa do Galaxy A5 deve ser publicada na nossa seção de reviews em breve.

Confira algumas fotos do produto a seguir.