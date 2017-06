Primeira série original da Apple mostra o mundo dos aplicativos

Los Angeles – A aguardada estreia da Apple no campo das séries originais de televisão aconteceu na terça-feira, com um reality show sobre um universo que é essencial para o negócio da gigante de tecnologia: o mundo de desenvolvedores de aplicativos que tentam levar suas ideias ao público.

Com 10 episódios, “Planet of the Apps”, uma série que não segue um roteiro e se assemelha com “Shark Tank” da emissora ABC, faz parte de um esforço para acrescentar uma programação de vídeos exclusivos ao serviço de streaming de música da Apple e assim atrair novos assinantes.

Hollywood tem aguardado a entrada da Apple no universo de séries de TV originais, um campo lotado de dramas e comédias vencedoras de prêmios produzidas por veículos como a Netflix e a HBO, da Time Warner Inc.

O primeiro episódio da série será disponibilizado de graça no iTunes e no site do título. Os episódios seguintes serão liberados toda terça-feira no Apple Music e estarão disponíveis somente para os assinantes do serviço.

Na série, desenvolvedores tentam conquistar o interesse de mentores famosos com uma apresentação de 60 segundos em uma escada rolante.

Conselheiros ajudam os competidores a construir seus produtos e a preparar pedidos de financiamento a investidores.