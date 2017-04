Prefeitura de SP vai testar pagamentos via celular em ônibus

São Paulo — Uma das promessas do prefeito João Doria é acabar com a função de cobrador de ônibus. Como um movimento nesse sentido, Doria firmou uma parceria com a Samsung, durante uma visita a Coreia do Sul, para utilizar o sistema de pagamentos via celular, chamado Samsung Pay, em ônibus da cidade de São Paulo.

O teste será oferecido para a prefeitura para facilitar os pagamentos no transporte público, funcionando como um Bilhete Único no celular.

Ainda não se sabe exatamente qual linha de ônibus vai receber os testes com pagamentos via celular. Os aparelhos compatíveis com a tecnologia são os seguintes:

Galaxy S8 e S8+

Galaxy S7 e S7 edge

Galaxy S6, S6 edge e S6 edge+

Galaxy A5, A7 e A9 de 2016

Galaxy A5 e A7 de 2017

Os dispositivos utilizam tecnologias de pagamentos integradas a cartões bancários, cujos dados são armazenados em compartimentos criptografados (seguramente codificados) da memória. A linha mais popular de smartphones da Samsung, a Galaxy J, ainda não tem suporte para o Pay.

Procurada repetidas vezes pela redação, a Samsung não se pronunciou sobre o caso.

Veja o vídeo que Doria divulgou no Facebook falando sobre a Samsung, durante sua visita a Seul.