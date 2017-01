Por enquanto, banda larga fixa “não será ilimitada”, diz Kassab

Samuel Possebon, do Teletime

Por Samuel Possebon, do Teletime

Em entrevista ao site Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues, o ministro de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações Gilberto Kassab afirmou que a Anatel deve definir, no segundo semestre, a questão das franquias de banda larga.

Segundo o ministro, a expectativa do governo é que “esse serviço (de banda larga fixa) seja o mais elástico possível, mas tenha um ponto de equilíbrio, porque as empresas têm os seus limites”, disse, indicando que o governo não se opõe a um modelo com franquias.

Kassab disse que “o governo vai estar sempre ao lado do usuário, e ficará muito claro isso”, mas que é preciso haver um “ponto de equilíbrio”, disse o ministro.

“Não será ilimitado. Vamos ser claros. Mas você pode até construir um programa que defina quando será ilimitado”, disse.

“Hoje, não tem condições de você impor. Até porque, se tivesse, já teria sido imposto. É inviável. Nós estamos num país sério. Um país em que concessionárias têm seus contratos, compromissos. E a gente tem que esticar o máximo. Não vamos ficar do lado das empresas. Estamos do lado dos consumidores. Esse limite é o máximo possível”, disse ele na entrevista.

Ele disse esperar que, no futuro, com a evolução das tecnologias, é possível pensar em um momento em que o tráfego de dados seja ilimitado, mas isso não é possível hoje.

“Um dia vai acabar (o modelo de franquias). Agora, eu falo como consumidor. A tecnologia está nos levando a tornar ilimitada. Vai chegar esse momento. Chegará o momento em que será ilimitada e com o custo adicional irrisório. Tenho certeza”.

