Pokémon Go é o app mais baixado de 2016 na loja da Apple

São Paulo – Um dos principais games do ano passado foi também o aplicativo mais baixado da loja de apps da Apple em 2016: Pokémon Go, feito pela parceria entre a Nintendo e a Niantic.

Lançado em julho do ano passado, o game que mistura os monstrinhos da série dos anos 1990 com tecnologias inovadoras como realidade aumentada e geolocalização foi o principal destaque de 2016, de acordo com comunicado emitido pela Apple na semana passada.

No texto, a Apple diz que, ao todo, os desenvolvedores de sua loja de aplicativos faturaram cerca de US$ 20 bilhões ao longo de 2016. A App Store, voltada para usuários do iOS e do iPhone, oferece hoje 2,2 milhões de aplicativos, 20% a mais do que no ano passado.

Mario

Lançado pela Nintendo em 15 de dezembro, o game Super Mario Run também mereceu destaque da Apple por ter ocupado o top 10 em downloads da loja de aplicativos.

Outros destaques, segundo a empresa, foram o aplicativo de fotografias Prisma e o game Lumino City.