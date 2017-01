PC da Lenovo tem tela quase sem bordas e teclado e mouse sem fio

São Paulo – Se você busca por um computador compacto e para toda a família, o All-in-One da Lenovo pode ser uma boa pedida. A tela Full HD de 21,5 polegadas do dispositivo, além de cobrir quase toda a parte frontal do produto, também armazena a CPU. Para o dispositivo ficar ainda mais portátil, a Lenovo dispensou boa parte dos fios ao adicionar teclado e mouse sem fios ao pacote.

Outra característica interessante do monitor é que ele é antirreflexo. As suas laterais também possuem entradas e saídas HDMI para que o usuário conecte vários dispositivos, como videogames, TVs a cabo e até mesmo outra tela. Os alto falantes do produto ficam na parte da frente, são estéreo e têm tecnologia Dolby Advanced Audio.

O processador do computador, um Intel Core i3, não é o mais avançado do mercado, mas permite uma boa navegação pela web (se você não abrir muitas abas de uma vez). Como não há placa de vídeo dedicada, não é possível jogar games do Steam ou do Origin no aparelho. Sua memória RAM é de 4 GB e o seu armazenamento interno é de 1 TB. O All-in-One da Lenovo está à venda no site oficial da marca por 3.269 reais.