Para o Dia das Mães, Facebook reativa botão de “gratidão”

São Paulo – Um dos recursos mais queridinhos do Facebook voltou a funcionar: o botão de “gratidão”. O ícone de flor lilás, que fez grande sucesso quando implementado no ano passado, já pode ser visto entre as reações “amei” e “haha” da rede social. A ferramenta fica no ar até o dia 16 de maio e compõe uma série de iniciativas para o Dia das Mães deste ano.

De acordo com o Facebook, em 2016, o Brasil foi o segundo país que mais postou conteúdo durante a data comemorativa. Para incentivar a interação dos usuários, além do botão de “gratidão”, haverá também molduras para a câmera e cartões personalizados. Também será possível assistir a uma animação comemorativa ao desejar “Feliz Dia das Mães” em algum comentário.

A volta da ferramenta movimentou a internet na noite desta quinta-feira (11). Veja algumas das principais reações:

botando gratidao em td q eu me sinto grata e o q eu nao me sinto eu coloco tbm pq essa florzinha eh top — łคcεяdค (@allanlac) May 12, 2017

quando combino de sair com alguém mas chega na hora to morrendo de preguiça e a pessoa cancela 🌸🌸🌸🌸🌸🌸

🌸GRATIDÃO🌸

🌸🌸🌸🌸🌸🌸 — Otariano (@otariano) May 11, 2017

GENTE ESQUECE A POLÍTICA, A FLORZINHA DA GRATIDÃO VOLTOU AO FACEBOOK!!!!!! 🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 — Bic Müller (@bicmuller) May 11, 2017

Só eu que dou gratidão em tudo? pic.twitter.com/CKNRLWVPZ6 — Ministro do Deboche (@puroclose) May 11, 2017

Bj Twitter, to indo pro facebook distribuir gratidão pic.twitter.com/IzKSX030Vr — carlos (@umsergotico) May 5, 2017

quando eu aceito ir no role e desmarcam de última hora e eu posso ficar em casa na minha cama quentinha 🌸 🌸 🌸 🌸 🌸

🌸GRATIDÃO🌸

🌸 🌸 🌸 🌸 🌸 — Vale Homossexual (@valehomossexual) May 12, 2017

Não adianta dar gratidão no facebok e pessoalmente fingir que a pessoa nunca existiu na sua vida. — Tio Jonas™ (@Jonatasdiaz) May 12, 2017

ate a florzinha de gratidão voltou e a minha autoestima nada — Florzinha 🌸 (@FIorzinha) May 12, 2017