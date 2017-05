Os melhores aplicativos para quem viaja sozinho

Mesmo se você já estiver acostumado, viajar sozinho pode ser intimidante.

É perfeitamente natural ficar nervoso ao chegar a um lugar estranho e desconhecido, seja porque você tem medo de se perder, de se sentir só ou simplesmente de não saber o que fazer quando está jantando sozinho.

Mas não sucumba ao cheeseburger do serviço de quarto: faça o download destes aplicativos que ajudarão você a se sentir mais seguro no exterior.

Mesmo que você tenha iniciado sua viagem sozinho, você pode terminar com uma rede de novos amigos.

Excursões em grupo que não parecem coisa de turista

O Peek permite que você escolha sua própria aventura em 22 cidades do planeta, geralmente na companhia de viajantes com gostos afins.

O aplicativo exibe uma lista selecionada de atividades oferecidas por operadores terceirizados aprovados que vão de circuitos de bicicleta a passeios gastronômicos e excursões temáticas: uma excursão James Bond em Londres com almoço no Heatherden Hall (que foi o quartel general da Spectre em “Moscou Contra 007”) ou um dia dirigindo quadrículos no Eldorado Canyon, nas redondezas de Las Vegas.

O aplicativo mostra a disponibilidade em tempo real e oferece uma garantia de melhor preço para que você possa reservar on-line sem preocupações, mesmo em cima da hora. Gratuito, para iPhone e pela internet.

Jantares comunitários em lares locais

O EatWith é o Airbnb dos restaurantes: ele permite que os moradores locais em 200 cidades de vários lugares do mundo abram as portas de suas casas para organizar jantares grupais. Insira as datas desejadas e o destino para navegar por diversos cardápios, alguns acompanhados por aulas de culinária.

Em Paris, por exemplo, você pode aprender a fazer suflês e, em seguida, comer um almoço tardio no apartamento de um morador do Marais; em Barcelona, você pode apreciar um jantar do Shabbat estilo mediterrâneo, com chalá de zaatar e quibe de cordeiro. Só pela internet.

Segurança em primeiro lugar

Pensamentos irritantes sobre segurança passam pela cabeça de todo mundo que viaja sozinho de vez em quando; para as mulheres, essa preocupação pode ser muito maior.

É aí que entram os aplicativos de segurança pessoal, como Companion e SafeTrek. O primeiro permite que você indique sua localização para amigos, familiares ou companheiros designados e inclui o botão “Me sinto nervoso” para chamar a atenção deles.

O aplicativo também permite pular esse passo de precaução e diretamente chamar a polícia (os americanos, acostumados a discar 911, não vão muito longe em países que não têm esse tipo de linha direta). Gratuito, para iPhone e Android.

Em comparação, o SafeTrek vai direto ao ponto. Ele pede que deixe um botão na tela pressionado enquanto você se sentir seguro; se você soltar, deverá digitar um código pré-determinado de quatro dígitos, senão o aplicativo chama a polícia automaticamente para ir aonde você está. É melhor prevenir do que remediar. Custa US$ 2,99 por mês, para iPhone e Android.

Este conteúdo foi originalmente publicado na Bloomberg.