Os carros e conceitos divisores de águas do Salão de Frankfurt

Neste ano, no Salão Internacional do Automóvel de Frankfurt, as fabricantes de veículos mostraram as medidas de sua ingenuidade. Relativamente falando, é claro.

A Ferrari exibiu um supercarro de “nível de entrada”, a Portofino, de US$ 234.000, e a Mercedes-Benz mostrou o carro definitivo que a marca é capaz de conceber inspirado na Fórmula 1, o AMG Project One, de US$ 2,7 milhões.

A Lamborghini discutiu a eventualidade da hibridização em sua frota; a Jaguar exibiu um E-Type totalmente elétrico pensado para mostrar como a fabricante está avançando em direção aos modelos totalmente elétricos dentro de suas fileiras.

E apesar de a BMW ter afirmado que não existe “queda drástica” de popularidade da tecnologia do diesel em seus carros, revelou simultaneamente seu maior SUV na história e deu uma repaginada no pequeno carro elétrico i3 para aumentar seu sex appeal. Pode chamar de esquizofrenia, mas havia muito para ver — inclusive uma série de conceitos elétricos. A seguir, alguns dos carros mais excitantes do Salão de Frankfurt deste ano.

A mais nova Ferrari

A Ferrari Portofino, que substitui a California T, possui teto conversível automático e quatro assentos, o que é notável, considerando que o carro vai de 0 a 100 km/h em 3,5 segundos. A velocidade máxima é de cerca de 320 km/h. As entregas começam no verão de 2018 (Hemisfério Norte).

O grandão

Uma porta de asa de gaivota permanece aberta em um hipercarro Mercedes-Benz AMG Project One.

O motor a gasolina híbrido V6 de 1,6 litro vem diretamente do carro de corrida Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1 — que Lewis Hamilton está usando para liderar o campeonato de F1 de 2017 — e apresenta injeção direta e turbocompressor eletricamente assistido. A contagem de cavalos de potência chega a 1.000 com velocidades superiores a 350 km/h.

Vale um olhar mais atento

O Mercedes-Benz AMG Project One competirá diretamente com carros como o McLaren P1, a Ferrari LaFerrari e o Aston Martin Valkyrie. A produção começa no fim de 2019. A Mercedes fabricará 275 deles.

Um Novo 911

O Porsche 911 Turbo S Exclusive Series possui um novo Aerokit, um novo visual para a traseira, pinças pretas, novo escapamento e as exclusivas placas de para-lamas da Porsche Exclusive Manufaktur.

Ele também vem com um exclusivo trabalho de pintura amarelo dourado metálico que combina com suas rodas pretas e com os detalhes do interior.

Com um motor boxer twin-turbo de 3,8 litros, o carro chega a 607 cavalos de potência (contra 580 do Turbo S menor), com um torque máximo de saída de 76,4 mkgf. A aceleração de 0 a 100 km/h é de 2,8 segundos com velocidade máxima de 330 km/h.

Conceito da Renault

Aqui, a Renault exibe seu carro conceito Symbioz durante o primeiro dia de pré-visualização para a imprensa do Salão do Automóvel de Frankfurt.

Conectado à internet, autônomo e elétrico, o Symbioz é pensado para se integrar à casa do motorista quando não estiver em uso, funcionando como um cômodo adicional da casa quando não está sendo conduzido. Segundo a Renault, pode percorrer 500 quilômetros, com 661 bhp e 67,3 mkgf de torque, e alcança 100 km/h em menos de seis segundos. A bateria de 72 quilowatts-hora chega a 80 por cento em 20 minutos.