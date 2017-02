Os 8 melhores apps que testamos em janeiro

São Paulo – O mês de janeiro foi marcado pelo fim da rede social Vine, que virou um aplicativo para gravar vídeos de seis segundos de duração. Um novo jogo da franquia de games Pokémon também chegou aos smartphones Android e iPhones. Fora isso, outros seis aplicativos se destacaram pela utilidade e boa usabilidade durante nossos testes. Confira a seguir.

Waterminder

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Este aplicativo é para quem quer ficar de olho na quantidade de líquidos consumidos durante o dia. Você pode selecionar água, chá, suco, refrigerante, entre outros. Conforme preenche seus dados, o bonequinho que representa você aparece mais hidratado.

Matemática, Treine Seu Cérebro

Grátis, em inglês, para Android

Este aplicativo foi feito para quem quer praticar as operações básicas de matemática. O objetivo é desenvolver agilidade nos cálculos mentais. Para isso o app usa gameficação: quanto mais rápido você for, mais perguntas poderá responder. Você ganha tempo adicional a cada questão que acertar. Se errar, perde tempo. Com isso, o Matemática é um passatempo interessante para quem gosta ou quer ter mais intimidade com cálculos.

Relicam

Pago (R$3,15), em inglês, para iPhone/iPad

Sente falta de controles manuais para tirar fotos com o seu iPhone? Este aplicativo permite que você controle foco, ISO, velocidade do obturador e o zoom da imagem. Há suporte para o registro de fotos no formato RAW, o que facilita a edição e pós-produção.

Latam

–

Grátis, em português, para Android e iPhone

Este é o aplicativo oficial da companhia aérea Latam. Lá, o usuário pode realizar buscas por passagens. A interação, nesta tarefa, é bastante similar à experiência no site. Basta colocar as datas, origem e destino para visualizar as opções e preços. Mas o app faz mais. É possível realizar o check-in pelo aplicativo, por exemplo. No iOS, o app é capaz de emitir o cartão de embarque usando o Wallet, aplicativo nativo do sistema do iPhone.

Vine Camera

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Vine Camera é o aplicativo sobrevivente da agora extinta rede social de vídeos curtos do Twitter. Você pode usá-lo para gravar vídeos criativos de seis segundos de duração e compartilhá-los no Twitter ou no Facebook. Em nossos testes, não foi possível importar os conteúdos feitos com o Vine Camera para o Instagram (nem para o Stories, nem para a rede social).

Egg Timer

Grátis, em inglês, para iPhone

Procurando ajuda para cozinhar um ovo de forma perfeita? O Egg Timer tem esse objetivo. Com uma proposta tão simples, o aplicativo teria que seguir essa simplicidade. O usuário tem três opções para seu ovo cozido: mole, intermediário e duro. A tela do app é apenas uma contagem regressiva até que o momento de tirar o ovo da água chegue. Algo interessante é a integração com Apple Watch, que permite que o usuário acompanhe o tempo no relógio da Apple.

Pokémon Duel

Grátis, em inglês, para Android e iPhone/iPad

Pokémon Duel é o primeiro jogo da franquia de games após o sucesso (e queda) de Pokémon Go. Seu funcionamento é parecido com o de Star Wars: The Force Arena. Você compete contra um jogador online e precisa conquistar o campo inimigo. Para isso, você deverá usar seus monstrinhos com superpoderes.

Cada vez que dois personagens se encontram no campo de batalha, roletas giram automaticamente para sortear quais serão os golpes desferidos. Conforme você joga, pode comprar itens para jogar mais ou conseguir personagens melhores.

Broou

Grátis, em português, para Android e iPhone

Surfistas, o Broou é um app essencial para vocês. Ele serve para previsão de ondas em praias ao redor do mundo. O aplicativo tem uma boa base de praias brasileiras, vale dizer. O usuário pode cadastrar as suas praias preferidas para ter sempre informações a respeito das condições do mar. O visual é bastante caprichado, com ares modernos.