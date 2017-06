Os 8 melhores aplicativos que testamos em maio

São Paulo — O aplicativo do mês de maio é o Mobills, que pode ajudar você a organizar as finanças. Selecionamos também mais sete aplicativos com base nos testes semanais de EXAME.com. Confira as opções de destaque para instalar no seu smartphone Android ou iPhone.

Mobills

Grátis, em português, para Android e iPhone

Se você precisa organizar suas finanças, o Mobills é uma boa opção gratuita. Ele ajuda você a visualizar seus gastos e suas fontes de receita em uma interface limpa. Gráficos e listas facilitam a compreensão do fluxo financeiro.

O app também se integra a outros, como o Nubank, que mandam notificações sobre novos gastos. Dessa forma, eles são adicionados automaticamente à sua planilha virtual no Mobills. Você também pode estabelecer metas e criar sonhos para economizar com foco nesses pontos.

Ada

Grátis, em inglês, para Android e iPhone

Ada é um aplicativo de saúde. Seu funcionamento é como o de um chatbot, ou seja, um programa que interage com o usuário automaticamente em um bate-papo em texto. O que a Ada faz é tentar lhe oferecer um diagnóstico para uma determinada condição de saúde, como dores de cabeça constantes. Ele faz uma série de perguntas para, enfim, apresentar um diagnóstico e vários dados sobre o seu problema. O app ajuda, mas, é claro, não substitui uma consulta médica real.

Khan Academy

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O aplicativo do Khan Academy é uma ótima opção gratuita para quem busca uma maneira de aprender sobre matérias do ensino médio, seja por curiosidade ou para se preparar para o ENEM. O app oferece diversas videoaulas em português que podem ser baixadas para o smartphone.

Você pode aprender, por exemplo, matemática. Os conteúdos são divididos por temas dentro de categorias, como equações com duas variáveis dentro de álgebra I. Você pode aprender os fundamentos da matéria e então passar para os conhecimentos específicos, como polinômios e logaritmos.

O aplicativo tem uma vasta quantidade de aulas de vários temas em português e pode ser um aliado de estudos importante no seu smartphone.

A maioria dos vídeos do Khan Academy tem a narração de Wendel Bezerra, dublador famoso por dar voz ao Goku, de Dragon Ball Z, e ao Bob Esponja, entre outros personagens. A Fundação Lehman é a responsável pela versão brasileira dos conteúdos do serviço gratuito de estudos online.

GlassWire

Grátis, em inglês, para Android

O GlassWire é uma forma de ficar de olho no consumo da sua internet no celular. Ele exibe uma notificação permanente no Android para que o usuário faça uso consciente de seus preciosos megabytes de 4G — é possível desligar esse aviso nas configurações.

Você pode estipular a sua franquia de internet no app e visualizar o consumo de dados a cada momento. Há como distinguir facilmente a navegação móvel da navegação em redes Wi-Fi. Quando você estiver perto de limite de consumo, o app enviará um alerta para que você seja comedido ao acessar aplicativos que gastam muita internet, como Instagram e Facebook.

Itaú Light

Grátis, em português, para Android

Com foco em usuários com pouco espaço no smartphone, ou mesmo clientes com modelos antigos de celular, o Itaú oferece uma alternativa ao aplicativo regular, o Itaú Light. Ele promete ser mais leve (exigindo menos do processador e da memória) e deve ocupar menos espaço no armazenamento do seu aparelho. Para comparação, a versão regular do app do banco na Google Play tem 14 MB. A versão light, por sua vez, tem apenas 284 KB.

Se ele é mais leve por um lado, por outro, não traz todas as funções da versão completa. De acordo com o banco, principais funções estão lá. Com o Itaú Light o cliente do banco pode consultar extrato da conta-corrente ou conta-poupança. Também é possível fazer pagamentos e transferências. Para o usuário médio, portanto, o app supre bem as principais necessidades.

Guia Michelin Brasil

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Guia Michelin reúne os melhores restaurantes do mundo. Este app é uma versão que mostra quais são os destaques do Brasil—tomando Rio de Janeiro e São Paulo. É possível visualizar uma listagem por bairros de cada cidade ou então usar o GPS do smartphone para ver quais são os mais próximos. O aplicativo mostra dados sobre os restaurantes destacados pela equipe do guia. Fotos e histórico dos estabelecimentos estão por lá.

Runtasty

Grátis, em português, para Android e iPhone

O Runtasty é criado pela mesma desenvolvedora do Runtastic, app que registra exercícios físicos usando o smartphone. Pensando em ser uma empresa voltada à saúde, o novo aplicativo tem como objetivo dar dicas de alimentação saudável. Ele tem filtros como receitas vegetarianas, veganas e sem carne, para facilitar a busca por ideias que sirvam para todos os perfis. O material vem acompanhado de um vídeo e de texto que explica como as receitas podem ser feitas. As receitas, de acordo com a empresa, foram testadas por nutricionistas.

Injustice 2

Grátis, em português, para Android e iPhone/iPad

O Injustice 2 é uma sequência interessante do jogo de luta bem-sucedido da NetherRealm (também conhecida pelo sucesso dos anos 1990 Mortal Kombat). Nesse novo game, os personagens ganharam mais flexibilidade. Antes travados a apenas dois comandos, tocar ou deslizar o dedo sobre a tela, agora é possível pular, dar rasteiras e se esquivar e avançar deslizando o dedo no display. Com isso, a complexidade do jogo aumenta bastante e o Injustice 2 se apresenta agora como um dos melhores jogos de luta para smartphones da atualidade.

Como mostra a imagem acima, os personagens que você pode escolher são da DC Comics, como Batman, Superman e Mulher Maravilha. O porém é que esse game requer um smartphone com boa configuração de hardware, como iPhone 7, Galaxy S8, Moto Z, Zenfone 3 Deluxe ou LG G6.